ڈاکٹر نبیہا کے شوہر حارث کھوکھر کون ہیں؟ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے

ڈاکٹر نبیہا اپنے خاوند حارث کھوکھر سے بڑی اور دونوں کی چھ سال سے دوستی تھی

ویب ڈیسک November 10, 2025
facebook whatsup
فوٹو فائل

معروف سوشل میڈیا انفلوئنسر ڈاکٹر نبیہا علی خان نے اپنے کم عمر دوست سے نکاح کرلیا، جس کے بعد سے وہ سماجی رابطوں کی دنیا میں زیر بحث ہیں۔

ڈاکٹر نبیہا کا نکاح معروف مبلغ مولانا طارق جمیل نے پڑھایا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نکاح کی تقریب بھی مولانا کے گھر میں ہی منعقد ہوئی جس میں سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے شرکت کی۔

سوشل میڈیا انفلوئنسر کا نکاح حارث کھوکھر نامی شخص کے ساتھ ہوا جو دکھنے میں خوبصورت ہیں اور سوشل میڈیا پر اس جوڑی کی خوب تعریفیں بھی کررہے ہیں۔

ڈاکٹر نبیہا اور حارث کھوکھر کی دوستی چھ سال سے تھی جو اب ازدواجی بندھن میں بندھ گئیں ہیں۔

مگر ڈاکٹر نبیہا کو فالو کرنے والے سوال پوچھ رہے ہیں کہ حارث کھوکھر کون ہیں؟

رپورٹ کے مطابق حارث کھوکھر کا تعلق میڈیا انڈسٹری سے ہے، وہ بطور صحافی اور تجزیہ نگار اپنے خیالات فیس بک پر شیئر کرتے ہیں۔

اس کے علاوہ حارث کھوکھر دو ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز کے مالک جبکہ وہ نوجوانوں کی میڈیا ایسوسی ایشن کا حصہ بھی ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر نبیہا بھی اس ایسوسی ایشن کی رکن ہیں، اسی پروگرام میں دونوں کی پہلی بار ملاقات بھی ہوئی تھی۔ 

دونوں کے مشترکہ دوست کے مطابق ڈاکٹر نبیہا نے متعدد بار کئی موضوعات پر آواز اٹھانے کیلیے حارث کھوکھر کے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کیا۔

یاد رہے کہ ابھی دونوں کا نکاح ہوا ہے جس کے بعد اُن کی شادی کی تقریبات جیسے مہندی، بارات اور ولیمے کا انعقاد بھی کیا جائے گا اور اس حوالے سے باقاعدہ تاریخوں کا اعلان ہوگا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار عثمان مختار کے بڑھتے ہوئے وزن نے آن لائن بحث چھیڑ دی

اداکار عثمان مختار کے بڑھتے ہوئے وزن نے آن لائن بحث چھیڑ دی

 Nov 12, 2025 01:11 AM |
اداکارہ صبا قمر کے نوٹس کے بعد ہونیوالی تنقید پر نعیم حنیف کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

اداکارہ صبا قمر کے نوٹس کے بعد ہونیوالی تنقید پر نعیم حنیف کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

 Nov 12, 2025 12:02 AM |
’آپ کی بہت یاد آئے گی، اب میری فکر نہ کیجئے گا‘: معروف ٹک ٹاکر کی موت پر بیٹی کا دلخراش پیغام

’آپ کی بہت یاد آئے گی، اب میری فکر نہ کیجئے گا‘: معروف ٹک ٹاکر کی موت پر بیٹی کا دلخراش پیغام

 Nov 11, 2025 10:42 PM |

متعلقہ

Express News

’آپ کی بہت یاد آئے گی، اب میری فکر نہ کیجئے گا‘: معروف ٹک ٹاکر کی موت پر بیٹی کا دلخراش پیغام

Express News

اقرار عزیز کے ہاں دوسری اولاد کی پیدائش متوقع، دلچسپ انداز سے خوش خبری سنائی

Express News

ڈاکٹر نبیہا کا مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے کے تنقیدی بیان پر ردعمل سامنے آگیا

Express News

اداکارہ کبریٰ خان کی گوہر رشید کے ساتھ مستیاں کرنے کی ویڈیوز وائرل

Express News

یوٹیوبر ڈکی بھائی کی ضمانت؛ لاہور ہائیکورٹ کے جج نے کیس سننے سے انکار کردیا

Express News

آئمہ بیگ اور زین احمد کی طلاق؟ افواہیں زور پکڑ گئیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو