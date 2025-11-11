اسلام آباد کچہری ؛ خودکش دھماکے میں شہید و زخمی ہونے والوں کے نام

دہشت گردی کے واقعے میں زخمی ہونے والے افراد میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں

ویب ڈیسک November 11, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

وفاقی دارالحکومت کے علاقے جی الیون کچہری کے باہر بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کے خودکش دھماکے میں 12 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوگئے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق دھماکا کچہری کے باہر ہوا جس کی زد میں آس پاس کھڑے لوگ آئے جب کہ مبینہ خودکش بمبار کا سر سڑک پر پڑا ہوا ملا۔ واقعے کے بعد لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا جب کہ طبی مراکز میں ایمرجنسی نافذ کردی گئی ہے۔

یہ خبر بھی پڑھیں: اسلام آباد کچہری کےباہر دھماکا، 12 افراد شہید، 30زخمی، مبینہ خودکش بمبار کا سر سڑک پر پڑا ہوا مل گیا

دہشت گردی کے واقعے میں شہید ہونے والے جن افراد کی شناخت ہوچکی ہے، ان کے ناموں کی فہرست درج ذیل ہے:

1۔افتخارعلی ولد سلطان محمود

2۔سجاد شاہ ولد لعل چن

3۔ طارق ولد میرافضل

4۔افتخار ولد سراج

5۔سبحان الدین

6۔ثقلین ولد مہدی

7۔صفدر ولد منظور

8۔شاہ محمد ولد محمد خلیل

9۔زبیر گھمن وکیل

10۔محمد عبداللہ ولد فتح خان

11۔۔۔عدم شناخت

12۔۔۔ عدم شناخت

زخمی

1۔۔مظہر ولد روزی خان۔۔ وکیل

2۔۔ارشاد اے ایس آئی تھانہ رمنا

3۔ منتظر ولد فرحت عباس

4۔۔اظہر ولد ظفر اقبال

5۔۔عادل کیانی ولد طارق

6۔عالم زر ولد شیر زادہ

7۔۔یاسین ولد عبدالکریم

8۔محمد عمران ہیڈ کانسٹیبل

9۔احتشام ولد نزاکت

10۔شمایلہ دختر انور حسین

11نوید انجم ولد لیاقت

12۔ قیصرمحمود ولد چودھری محمد

13۔مالک مسیح ولد ظہور

14۔عمران جاوید کانسٹیبل تھانہ کوہسار

15۔محمدرمضان ولد محمد اعظم بلوچستان پولیس

16۔۔میراعظم ولد غمین خان

17۔حیدر خان وکیل

18۔عمران ولد فرحان مسیح

19۔کاظم ولد نوبہار

20۔نامعلوم

21۔نامعلوم
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار عثمان مختار کے بڑھتے ہوئے وزن نے آن لائن بحث چھیڑ دی

اداکار عثمان مختار کے بڑھتے ہوئے وزن نے آن لائن بحث چھیڑ دی

 Nov 12, 2025 01:11 AM |
اداکارہ صبا قمر کے نوٹس کے بعد ہونیوالی تنقید پر نعیم حنیف کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

اداکارہ صبا قمر کے نوٹس کے بعد ہونیوالی تنقید پر نعیم حنیف کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

 Nov 12, 2025 12:02 AM |
’آپ کی بہت یاد آئے گی، اب میری فکر نہ کیجئے گا‘: معروف ٹک ٹاکر کی موت پر بیٹی کا دلخراش پیغام

’آپ کی بہت یاد آئے گی، اب میری فکر نہ کیجئے گا‘: معروف ٹک ٹاکر کی موت پر بیٹی کا دلخراش پیغام

 Nov 11, 2025 10:42 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان اور یو اے ای افواج کی مشترکہ انسداد دہشت گردی مشق

Express News

کراچی، کار کی ٹکر سے سڑک پر گرنے والے موٹرسائیکل سوار کو ٹرک نے روند دیا

Express News

وزیراعظم کی صدر مملکت سے ملاقات، دہشت گردوں اور سہولت کاروں کیخلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم

Express News

ریڈ لائن اور کے فور منصوبے نے یونیورسٹی روڈ پر کاروبار ٹھپ کردیا

Express News

سندھ بھر میں 1 ماہ کیلیے دفعہ 144 نافذ

Express News

پی ٹی آئی وفد کی فیصل کریم کنڈی سے ملاقات،‘صوبے کے امن، ترقی کیلئے متحد ہو کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں’

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو