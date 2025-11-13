پی ٹی آئی کے منحرف سینیٹر کے استعفے کی منظوری سے متعلق چیئرمین سینیٹ کا اہم بیان سامنے آگیا

فلور آف دی ہاؤس شاہ محمود قریشی نے استعفیٰ کا اعلان کیا تھا، یوسف رضا گیلانی

ویب ڈیسک November 13, 2025
چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ سیف اللہ ابڑو کا استعفیٰ جب میرے پاس آئے گا تو میں انہیں بلا لوں گا، ہو سکتا ہے میں انہوں منا لوں کہ وہ استعفیٰ نہ دیں۔

اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ستائیسویں آئینی ترمیم پہلے سینیٹ سے منظور ہوچکی ہے،اپوزیشن ستائیسویں آئینی ترمیم میں جو بہتری چاہتی تھی وہ کردی گئی ہے۔

چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ سیف اللہ ابڑو کا تحریری استعفیٰ منظور نہیں ہوا، فلور آف دی ہاؤس شاہ محمود قریشی نے استعفیٰ کا اعلان کیا تھا۔

چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ ہوسکتا ہے سیف اللہ ابڑو کا استعفیٰ جب میرے پاس آئے گا تو میں انہیں بلا لوں گا، ہو سکتا ہے میں انہوں منا لوں کہ وہ استعفیٰ نہ دیں۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ استعفیٰ ۔میرے پاس آیا نہ منظور ہوا، اگر استعفی آتا تو الیکشن کمیشن کو جاتا۔

سینیٹر سیف اللہ آبرو نے استعفیٰ دے دیا، اب وہ ووٹ نہیں کر سکتے، سینیٹر علی ظفر

پی ٹی ائی سینٹر علی ظفر نے پارلیمنٹ ہاوس کے باہر گفتگو میں کہا کہ سنیٹ میں ترمیمی بل پاس ہونے کے حوالے سے ووٹینگ پوزیشن کیا ہوگی۔

ان کا کہنا تھا کہ سینیٹر سیف اللہ آبرو نے اپنا استعفیٰ دے دیا تھا اب وہ ووٹ نہیں کر سکتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ سینیٹ میں جو بل پاس کیا گیا اس میں غلطیاں تھیں۔

ان کا کہنا تھا کہ آج اس بل کو واپس لینا پڑھ گیا، یہ سینٹ کے اوپر سوالیہ نشان ہے، اج دیکھتے ہیں کہ یہ کس کو ووٹ کے لئے لاتے ہیں۔
