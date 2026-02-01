سیریز جیتنے پاکستان آئے تھے سوچیں گے کیا غلطیاں ہوئیں، آسٹریلوی کپتان کی پریس کانفرس

ان کا کہنا تھا کہ بیٹنگ اور بولنگ دونوں میں پاکستان نے ہمیں آؤٹ کلاس کیا

ویب ڈیسک February 01, 2026
آسٹریلوی مچل مارش نے کہا ہے کہ ہم پاکستان ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتنے کے مقصد سے آئے تھے، تاہم شکست کے بعد کافی مایوسی ہوئی۔

آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے کپتان مچل مارش نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سارا کریڈٹ پاکسانی ٹیم کو جاتا ہے جنہوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیریز جیتی۔

انہوں نے کہا کہ اس سیریز کے نتائج پر ہمیں کافی مایوسی ہوئی اور اس سیریز میں ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ان کا کہنا تھا کہ بیٹنگ اور بولنگ دونوں میں پاکستان نے ہمیں آؤٹ کلاس کیا۔

ورلڈ کپ کے لیے جارہے ہیں جو بورڈ کہے گا وہی کریں گے، سلمان علی آغا

کپتان مچل مارش نے پاکستان کے بھارت کیخلاف میچ کے بائیکاٹ پر کہا کہ میرے پاس کچھ کہنے کو نہیں کیونکہ فی الحال ہم ورلڈکپ کھیلنے جارہے ہیں اور ہمارا فوکس اسی پر ہے۔

آسٹریلوی کپتان نے کہا کہ ہماری ٹیم اچھی ہے لیکن ہم بیٹھ کر سوچیں گے کہ ہم سے کہاں پر کیا غلطیاں ہوئیں۔

 
