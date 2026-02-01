آسٹریلوی مچل مارش نے کہا ہے کہ ہم پاکستان ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتنے کے مقصد سے آئے تھے، تاہم شکست کے بعد کافی مایوسی ہوئی۔
آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے کپتان مچل مارش نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سارا کریڈٹ پاکسانی ٹیم کو جاتا ہے جنہوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیریز جیتی۔
انہوں نے کہا کہ اس سیریز کے نتائج پر ہمیں کافی مایوسی ہوئی اور اس سیریز میں ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ان کا کہنا تھا کہ بیٹنگ اور بولنگ دونوں میں پاکستان نے ہمیں آؤٹ کلاس کیا۔
کپتان مچل مارش نے پاکستان کے بھارت کیخلاف میچ کے بائیکاٹ پر کہا کہ میرے پاس کچھ کہنے کو نہیں کیونکہ فی الحال ہم ورلڈکپ کھیلنے جارہے ہیں اور ہمارا فوکس اسی پر ہے۔
آسٹریلوی کپتان نے کہا کہ ہماری ٹیم اچھی ہے لیکن ہم بیٹھ کر سوچیں گے کہ ہم سے کہاں پر کیا غلطیاں ہوئیں۔