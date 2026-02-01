غیر قانونی بولنگ ایکشن، آئی سی سی نے آل راؤنڈر پر پابندی عائد کر دی

20 سالہ میڈیم پیسر ایکشن ٹھیک کرنے تک بولنگ نہیں کروا سکتیں

February 01, 2026
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کی جانب سے امریکا کی ویمنز کرکٹ ٹیم کی آل راؤنڈر اِسانی واگھیلا کے بولنگ کرانے پر پابندی عائد کردی۔ آل راؤنڈر پر یہ پابندی غیر قانونی بولنگ ایکشن کے باعث عائد کی گئی ہے۔

آئی سی سی کی جانب سے یہ فیصلہ ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کوالیفائر میں آئر لینڈ کے خلاف میچ میں میچ آفیشلز کی شکایت پر کیا گیا۔

آئی سی سی کے ایونٹ پینل نے پاپوا نیو گنی کے خلاف کھیلے گئے اگلے میچ میں اِسانی واگھیلا کے بولنگ ایکشن کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کا ایکشن غیر قانونی ہے۔

ان پر یہ پابندی اس وقت تک عائد رہے گی جب تک وہ اپنا بولنگ ایکشن ٹھیک کر کے دوبارہ ٹیسٹ نہیں دے دیتیں۔

20 سالہ میڈیم پیسر گیند باز نے اپنا ٹی ٹوئنٹی ڈیبیو 2021 جبکہ ایک روزہ میچز کا ڈیبیو 2024 میں کیا تھا۔
