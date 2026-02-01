لاہور؛ بچے کا مین ہول میں گرنے کا ایک اور واقعہ، سی سی ٹی وی فوٹیج منظرعام پر آگئی

شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بچے کو مین ہول سے نکال لیا

سید مشرف شاہ February 01, 2026
facebook whatsup
فوٹو: اسکرین گریب
لاہور:

مناواں کے علاقے میں معصوم بچے کے گٹر میں گرنے کا افسوس ناک واقعہ پیش آیا تاہم شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بچے کو مین ہول سے نکال لیا۔

لاہور کے علاقے مناواں بی ایم سی اسٹاپ کے قریب بچہ کھلے مین ہول میں گر گیا اور واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی ہے۔

معصوم بچے کے مین ہول میں گرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں بچے کو مین ہول میں گرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اس واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔

بچے کو شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مین ہول سے نکال لیا اور فوٹیج میں نظر آرہا ہے کہ سڑک سے گزرنے والے ایک شہری بچے کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اسی دوران دوسرا شہری بھی آجاتا ہے اور بچے کو مین ہول سے باہر نکال لیتے ہیں۔

خیال رہے کہ چند روز قبل ہی لاہور میں بھاٹی گیٹ کے قریب ایک خاتون اور ان کی بیٹی مین ہول میں گر کر جاں بحق ہوگئی تھیں، جس کے بعد وزیراعلیٰ مریم نواز نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے اقدامات کی ہدایت کی تھی۔

مذکورہ واقعے کے حوالے سے کارروائی کی گئی تھی اور 5 افراد کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر اور یاسر حسین کی سوشل میڈیا پر وائرل دلکش ویڈیو نے نئی بحث چھیڑ دی

ہانیہ عامر اور یاسر حسین کی سوشل میڈیا پر وائرل دلکش ویڈیو نے نئی بحث چھیڑ دی

 Feb 01, 2026 06:54 PM |
روہت شیٹی اورسلمان خان کے گھرپرفائرنگ کرنے والا ایک ہی گینگ کون ہے؟

روہت شیٹی اورسلمان خان کے گھرپرفائرنگ کرنے والا ایک ہی گینگ کون ہے؟

 Feb 01, 2026 02:57 PM |
اداکارہ تبو نے والد کا سرنیم استعمال نہ کرنے کی وجہ بتادی

اداکارہ تبو نے والد کا سرنیم استعمال نہ کرنے کی وجہ بتادی

 Feb 01, 2026 02:39 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، ٹریفک حادثات میں دو افراد جاں بحق، نئے سال کے پہلے ماہ تعداد 80 ہوگئی

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، نوٹیفکیشن جاری

Express News

بلوچستان حملوں میں بھارت ملوث ہے، وزیر داخلہ

Express News

پیپلزپارٹی کی صوبائی حکومت 3 ہزار 326 ارب روپے ہڑپ کر گئی، حافظ نعیم الرحمان

Express News

بلوچستان حملے، سیاسی اختلافات اپنی جگہ مگر دہشت گردوں کو کوئی جگہ نہیں ملنی چاہیے، پی ٹی آئی

Express News

کراچی؛ پولیس کا فائرنگ کے تبادلے میں ملزم ہلاک کرنے کا دعویٰ، لواحقین کا احتجاج

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو