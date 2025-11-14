کراچی، گبول پارک کے قریب فائرنگ کے دوران گولی لگنے سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق

عینی شاہد نے واقعہ شہری اور ڈاکوؤں کے درمیان کا تبادلہ اور ہلاک شخص کو فرار ڈاکوؤں کا مبینہ ساتھی قرار دیا ہے

منور خان November 14, 2025
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد میں گلشن اقبال کے علاقے گبول پارک کے قریب شدید فائرنگ کے نتیجے میں ایک موٹر سائیکل سوار ہلاک ہوگیا۔

پولیس کو جائے وقوعہ سے گولیوں کے کئی خول ملے ہیں جبکہ عینی شاہدین نے واقعے کو شہری اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ قرار دیا۔

ہلاک ہونے والے شخص کو مبینہ طور پر ڈاکوؤں کا ساتھی بتایا گیا ہے، جس کا ایک ساتھی اس سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوا تھا۔

پولیس حکام کے مطابق فائرنگ کے دوران ہلاک ہونے والے شخص کی عمر تقریباً 26 سال تھی اور اس کے سر پر گولی لگی تھی۔

واقعے کے فوراً بعد لاش کو قریبی نجی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں سے بعد میں چھیپا کے رضا کاروں نے ضابطے کی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا۔

مقتول کی شناخت بعدازاں 25 سالہ عبدالمقصت کے نام سے کی گئی۔ پولیس کے مطابق، عبدالمقصت پی آئی بی کالونی کا رہائشی تھا اور وہ سولر پینلز کا کام کرتا تھا۔

اس کے والدین حیدرآباد گئے ہوئے ہیں اور پولیس نے ان کو اطلاع دے دی ہے جس کے بعد وہ کراچی آنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔

واقعہ کے حوالے سے ایک عینی شاہد کا بیان سامنے آیا ہے جس میں اس نے کہا کہ وہ اسپتال کے قریب موجود تھا جب کار سوار شہری اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔

 فائرنگ کے دوران وہ قریبی کھڑی ہوئی گاڑی کے پیچھے چھپ گیا اور اس دوران ڈاکوئوں نے اس سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوگئے۔

پولیس نے جائے وقوعہ سے نائن ایم ایم اور 30 بور کے خول برآمد کیے ہیں اور کرائم سین یونٹ نے شواہد جمع کر لیے ہیں۔

پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ فائرنگ ڈکیتی کی واردات کے دوران مزاحمت کی وجہ سے ہوئی۔

پولیس نے واقعے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور موبائل ایپ ڈیوائسز کے ذریعے ہلاک ہونے والے کی شناخت کی کوششیں جاری ہیں۔

 پولیس حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس کیس میں تمام ممکنہ شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات مکمل کریں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دوسرے نمبرز سے میرے شوہر کو رابطہ کرنا بند کردیں، ڈاکٹر زینب شوہر کی سابقہ اہلیہ پر برس پڑیں

دوسرے نمبرز سے میرے شوہر کو رابطہ کرنا بند کردیں، ڈاکٹر زینب شوہر کی سابقہ اہلیہ پر برس پڑیں

 Nov 14, 2025 12:03 AM |
گووندا کی طبیعت کیسی ہے؟ اہلیہ سنیتا کا اہم پیغام جاری

گووندا کی طبیعت کیسی ہے؟ اہلیہ سنیتا کا اہم پیغام جاری

 Nov 14, 2025 09:49 PM |
انیقہ ذوالفقار نے اپنے ہونے والے شوہر کیلئے شرائط رکھ دیں

انیقہ ذوالفقار نے اپنے ہونے والے شوہر کیلئے شرائط رکھ دیں

 Nov 14, 2025 11:52 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، گبول پارک کے قریب فائرنگ کے دوران گولی لگنے سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق

Express News

ادیب اور گلوکار بیدل مسرور کے گھر میں 70 لاکھ روپے کی چوری، صوبائی وزیر کا نوٹس

Express News

دیر لوئر، مشہور ٹک ٹاکر نازیبا حرکات اور فحاشی پھیلانے کے الزام پر گرفتار

Express News

لاہور؛ شہریوں کے گھروں کو گروی رکھوا کر لاکھوں روپے ہتھیانے والا گینگ گرفتار

Express News

کراچی؛ معصوم بچوں کیساتھ زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار، نازیبا ویڈیوز بھی برآمد

Express News

راولپنڈی؛ کھانے کا بل مانگنے پر گاہک کی ہوٹل ملازم پر فائرنگ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو