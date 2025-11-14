راولپنڈی: پاک سری لنکا ون ڈے میچ کیلیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات

پاکستان اور سری لنکا کے مابین ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میچز کی سیریز کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق دونوں ٹیمیں دوسرے ڈے نائٹ ون ڈے میچ میں دن دو بجے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں آمنے سامنے آئیں گی۔
سی پی او راولپنڈی خالد ہمدانی نے بتایا کہ راولپنڈی پولیس کی جانب سے فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے مزید سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔
خالد ہمدانی کے مطابق فیض آباد سے ڈبل روڈ ٹرن تک اسٹیڈیم و روٹ کے گرد ہوٹلز بند رکھوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ ہاسٹلز کی ٹیکنیکل سوئیپنگ کرکے رہاہشیوں کی از سر نو تصدیق کی گئی۔
ریڑھی بانوں و فروٹ اور اشیاء خورد و نوش کے ٹھیلوں پر بھی میچ کے اختتام تک پابندی عائد کردی گئی ہے۔
فیض آباد سے ڈبل روڈ ٹرن و اسٹیڈیم کے گرد و نواح میں ہوٹلز و عمارتوں کے مالکان اور رہائشیوں سے پابندی پر عملدرآمد کے بانڈز بھی لیے جارہے ہیں۔
عمارتوں اور ٹرانسپورٹ اڈوں سمیت مختلف پوائنٹس پر اسپیشل برانچ کے سادہ کپڑوں میں ملبوس اضافی اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں۔
راولپنڈی پولیس کے 5500 سے زائد افسران و جوان سیکیورٹی فرائض کے لیے تعینات ہیں۔ ٹریفک انتظامات کے لیے 350 سے زائد افسران و وارڈنز ڈیوٹی سرانجام دیں گے۔
مہمان ٹیم سری لنکا کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا ہے۔ ٹیموں کو پاک رینجرز اور پولیس کمانڈوز کے کڑے حصار میں رکھا گیا ہے۔
سینئر افسران کو فیلڈ میں سیکیورٹی پر مامور فورس کو چیک اور بریف کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
اسٹیڈیم اور روٹ کے اردگرد بلند عمارتوں کے روف ٹاپ پر اسنائپرز تعینات کیے گئے ہیں۔
سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے جس کے لیے الگ کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ تھانوں کی موبائلز سمیت ایلیٹ اور ڈولفن اسکواڈز اسٹیڈیم کے اطراف گشت کر رہے ہیں۔
سی پی او کا مزید کہنا ہے کہ شہریوں کی سہولت کے لیے موثر ٹریفک انتظامات کیے گئے ہیں۔
میڑو بس
کرکٹ ٹیموں کی موومنٹ کے دوران ایک ایک گھنٹے کے لیے جڑواں شہروں میں میڑو بس عارضی بند رکھی جائے گی۔
رحمان آباد، شمس آباد اور فیض آباد کے تین میڑو اسٹیشنز میچ کے دوران مستقل بند رہیں گے۔ بند اسٹیشنز پر میڑو بس بغیر رکے آپریشنل رہے گی۔
میڑو بسوں میں سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے چاندنی چوک سے آئی جے پی اسٹیشن اور آئی جے پی سے چاندنی چوک اسٹیشن تک دو دو اہلکار تعینات رہیں گے۔