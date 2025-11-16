گلشن اقبال میں نوجوان کی ہلاکت کا پُراسرار واقعہ، تفتیش میں اہم انکشافات

کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں واقع گبول پارک کے قریب جمعرات کی شب فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت کے حوالے سے عینی شاہد کا بیان جھوٹا نکلا، فائرنگ سے جاں بحق نوجوان عام شہری تھا جو فائرنگ کی زد میں آکر زندگی کی بازی ہار گیا۔
تفصیلات کے مطابق واقعے کے بعد عینی شاہد نے سوشل میڈیا پر بیان کی ویڈیو شیئر کی جس میں جاں بحق نوجوان کو مبینہ طور پر فرار ہونے والے ملزمان کا ساتھی ہونے کا دعویٰ کیا تھا جو کہ تفتیش کے دوران غلط اور بے بنیاد ثابت ہوا۔
ایس ایچ او مبینہ ٹاؤن چوہدری نواز نے بتایا کہ تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ کار سوار افراد جس میں 3 لڑکے اور ایک لڑکی سوار تھی ان سے ڈاکو لوٹ مار کر رہے تھے کہ اس دوران فائرنگ ہوئی اور اس فائرنگ کے تبادلے میں وہاں سے گزرنے والا نوجوان عبد المقصد فائرنگ کی زد میں آگیا جسے سر پر گولی لگی تھی۔
انہوں نے بتایا کہ مقتول پی آئی بی کالونی کا رہائشی تھا اور وہ عظیم گبول گوٹھ میں اپنے ماموں کے گھر جا رہا تھا کہ فائرنگ کی زد میں آکر جاں بحق ہوگیا۔ فائرنگ کے واقعے کے فوری طور پر اس بات کا تعین نہیں ہو پا رہا تھا کہ مقتول نوجوان کیسے اور کس کی فائرنگ سے جاں بحق ہوا تاہم تفتیش میں نوجوان کا فائرنگ کرنے والوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق سامنے نہیں آیا اور وہ بے گناہ فائرنگ کی زد میں آکر جان سے چلا گیا۔
پولیس کے مطابق واقعے کے بعد ویڈیو بیان دینے والا عینی شاہد بھی غائب ہے جس نے تاحال پولیس سے رابطہ نہیں کیا ہے اور اس حوالے سے پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔
نوجوان کی ہلاکت کے واقعے سے متعلق گلی کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے کہ سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی کہ اس دوران نوجوان عبدالمقـصد موٹر سائیکل سمیت گرتے اور رگڑتے ہوئے سڑک کے کنارے تک جاتے ہوئے دکھائی دیا اور دوران وہاں سے گاڑیاں بھی گزرتی رہیں۔
فوٹیج میں فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دیتی رہیں تاہم کچھ سیکنڈوں کے بعد موٹر سائیکل سوار 2 افراد نوجوان کے قریب سے گزرتے ہوئے دکھائی دیئے جس میں پیچھے بیٹھا ہوا ملزم چلتی ہوئی موٹر سائیکل سے نوجوان کو فائرنگ کا نشانہ بناتے ہوئے دکھائی دیا اور وہاں سے ساتھی سمیت فرار ہوگیا۔
واقعے سے متعلق مقتول نوجوان کے قریبی رشے دار نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ 17 سالہ عبدالمقصد فرسٹ ایئر کا طالبعلم اور اپنے والد کے ہمراہ صدر میں یو پی ایس اور سولر کی دکان پر ان کے ساتھ کام کرتا تھا۔
نوجوان جمعرات کی شب گبول پارک کے قریب اپنی نانی کے گھر جا رہا تھا کہ اس افسوسناک واقعے میں گولی لگنے سے اپنی جان سے چلا گیا اور اس حوالے سے اہل خانہ کو کچھ معلوم نہیں کہ ہمارے بچے کو گولی کس کی اور کیسے لگی۔
نوجوان کی ہلاکت کی اطلاع جب اہل خانہ کو ملی تو کہرام مچ گیا خواتین شدت غم سے نڈھال ہوگئیں جبکہ رشتے داروں اور اہل محلہ کی بڑی تعداد نوجوان کے گھر جمع ہوگئی اور واقعے پر اپنے شدید غم و غصے کا بھی اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ نوجوان کے قتل میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔
اُدھر مبینہ ٹاؤن پولیس نے گلشن اقبال بلاک فور اے گبول پارک مین روڈ کے قریب فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت کا مقدمہ والد کی مدعیت میں نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کرلیا۔