سونم کپور نے اسٹائلش فوٹوشوٹ کے ساتھ دوسرے بچے کی آمد کی تصدیق کر دی

گزشتہ دو ماہ سے سوشل میڈیا پر40 سالہ اداکارہ سونم کپور اور ان کے شوہر آنند آہوجا کے ہاں دوسرے بچے کی آمد سے متعلق افواہیں گردش کر رہی تھیں

ویب ڈیسک November 20, 2025
کئی ہفتوں سے جاری دوسرے بچے کی آمد کی قیاس آرائیوں کے بعد بالی ووڈ اداکارہ سونم کپور نے بالآخر اپنے دوسرے حمل کی باضابطہ تصدیق کر دی۔

گزشتہ دو ماہ سے سوشل میڈیا پر40 سالہ اداکارہ سونم کپور اور ان کے شوہر آنند آہوجا کے ہاں دوسرے بچے کی آمد سے متعلق افواہیں گردش کر رہی تھیں تاہم اس دوران سونم یا ان کے اہلِ خانہ کی جانب سے کوئی تردید یا تصدیق سامنے نہیں آئی تھی۔

چند دن قبل سونم کے والد اداکار انیل کپور کے گھر میں ہونے والی ’کروا چوتھ‘ تقریب میں شرکت نے بھی چہ مگوئیوں کو مزید ہوا دی، جہاں سونم کپور فوٹوگرافرز کے سامنے آنے کے بجائے گاڑی میں بیٹھے رہیں۔

تاہم اب سونم کپور نے انسٹاگرام پر ایک دلکش فوٹو شوٹ کے ساتھ اپنے دوسرے حمل کی تصدیق کردی ہے۔ شیئر کی گئی تصاویر میں انہوں نے ایک گلابی کوٹ اسٹائل لباس پہن رکھا ہے، جس کو انہوں نے بلیک ٹائٹس اور ہائی ہیلز کے ساتھ میچ کیا۔ کالے رنگ کے خوبصورت ہینڈ بیگ اور سن گلاسز نے اداکارہ کی اسٹائلنگ کو مزید چار چاند لگا دیئے۔ تاہم سب کی توجہ ان کے نمایاں ’بیبی بمپ‘ پر مرکوز رہی، جسے وہ تصویر میں تھامے بھی نظر آئیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انہوں نے پوسٹ کے کیپشن میں صرف ایک لفظ ’Mother‘ لکھ کر مداحوں کو پھر سے ماں بننے کی خوشخبری سُنائی جبکہ ان کے شوہر نے کمنٹ سیکشن میں “double trouble” لکھ کر خوشخبری کو مزید واضح کر دیا۔

سونم کپور کی جانب سے دوسرے بچے کے آنے کی تصدیق کے بعد مداحوں اور ساتھی فنکاروں کی جانب سے مبارکباد دینے کا سلسلہ شروع ہوگیا۔
