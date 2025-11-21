لودھراں، 2013 کے اندھے قتل کا اشتہاری ملزم دبئی سے گرفتار، لاہور منتقل

ملزم کا انٹرپول کی مدد سے دبئی میں موجودگی کا پتہ چلایا گیا

ویب ڈیسک November 21, 2025
لودھراں:

لودھراں پولیس نے 2013 میں دنیاپور کے علاقے چک 344 ڈبلیو بی میں شہری الطاف کے قتل کے کیس میں ملوث خطرناک اشتہاری ذوالفقار علی کو دبئی سے گرفتار کر کے لاہور منتقل کر دیا ہے۔

ترجمان پولیس لودھراں کے مطابق ذوالفقار علی قتل کی واردات کے بعد روپوش ہو کر بیرون ملک فرار ہوگیا تھا۔

مجرم کے خلاف ریڈ نوٹس جاری کروایا گیا اور انٹرپول کی مدد سے دبئی میں موجودگی کا پتہ چلایا گیا۔ انٹرپول پولیس اور پنجاب پولیس کی مشترکہ کارروائی کے نتیجے میں ملزم گرفتار ہوا۔

خصوصی ٹیم کے ذریعے ذوالفقار علی کو دبئی سے لاہور ایئرپورٹ لایا گیا اور وہاں اسے ایس ایچ او سٹی دنیاپور عمران عمر کے حوالے کیا گیا۔

ڈی پی او لودھراں کیپٹن (ر) علی بن طارق نے کہا کہ ضلعی پولیس اشتہاری مجرموں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے اور اندرون و بیرون ملک اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے کسی بھی انتہائی اقدام سے گریز نہیں کیا جائے گا۔
