دبئی ایئر شو میں تباہ جنگی طیارے تیجس کو بھارتی فضائیہ نے نقائص کے سبب شو میں لانے سے منع کیا تھا مگر سیاسی دباؤ کے باعث بات نہیں مانی گئی۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق بھارتی جنگی طیارے تیجس کی تباہی حقیقت میں بھارت کی ادارہ جاتی ناکامی ہے، بدلتی اسپیسفکیشنز، ٹیکنالوجی گیپس اور غیر واضح ڈیزائن نے تیجس کے ترقیاتی پروگرام کو روکے رکھا۔
تیجس طیارے کی تیاری کے دوران ہال کی پیداواری اور مینوفیکچرنگ کوالٹی پر سوالات اٹھائے گئے۔ تیجس طیارے کی تیاری کے دوران پینل مس الائنمنٹ، لیکج اور وائبریشن جیسے مسائل بارہا رپورٹ ہوئے۔
تیجس طیارے میں دیسی انجن ناکام ہوا، جی ای انجن ایئر فریم کے مطابق نہیں تھا، تھرسٹ، اسمارٹ لوڈ اور حرارتی دباؤ کے مسائل سامنے آئے، کم اسپیڈ پر استحکام کے مسائل پائلٹ ان پٹ اور آٹو پائلٹ میں تضاد بھی تیجس تیاری کے ابتدائی مراحل میں سامنے آئے۔
بھارتی فضائیہ نے تیجس طیارے کی کارکردگی، رینج اور مینٹیننس پر مستقل عدم اطمینان ظاہر کیا تھا مگر سیاسی دباؤ کے باعث تیجس طیارے کو شو پیس بنا دیا گیا، تکنیکی خامیاں چھپائی گئیں اور نتیجہ تباہی کی صورت میں سامنے آیا، نامکمل سافٹ ویئر، ہائیڈرالک مسائل اور ریڈار اپ گریڈز کے بغیر طیارہ بین الاقوامی شو میں بھیجا گیا۔
دبئی میں تیجس کی تباہی حقیقت میں بھارت کی ادارہ جاتی ناکامی کو ظاہر کرتی ہے۔