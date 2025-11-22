پاکستان کی انٹرنیٹ اسپیڈ بہتری کیلئے ٹرانس ورلڈ کی سی می وی 6 کیبل کراچی پہنچ گئی

پاکستانی حکومت کی جانب سے ڈیجیٹل سفر کا آغاز کردیا ہے جس سے حکومت کے باقی ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ جُڑنے کے عزم کا اظہار ہوتا ہے۔
تفصیلات کے مطابق ٹرانس ورلڈ کی جانب سے ساحل سمندر پر سی می وی 6 سب میرین کیبل پھیلانے کا کام جاری ہے۔ سی می وی 6 کیبل ہاکس بے کے ساحل پر پہنچ گئی ہے۔
ساؤتھ ایسٹ ایشیا، میڈل ایسٹ ، ویسٹرن یورپ 6 کیبل 21٫700 کلو میٹر لبمی ہے۔ سب میرین کیبل پاکستان کو دنیا کے بیشتر ممالک سے جوڑے گی. سی می وی 6 سب میرین کیبل سنگاپور سے شروع ہوکر فرانس تک جاتی ہے جس کا ایک پوائنٹ کراچی بھی ہے۔
سعد مظفر وڑائچ چیئرمین ٹرانس ورلڈ کا کہنا تھا کہ ٹرانس ورلڈ پاکستان کی پہلی نجی کمپنی ہے جس نے پاکستان میں کیبل ڈالی ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ نویں کیبل ہے جو پاکستان میں لینڈ ہوئی ہے۔ ایک کیبل گزشتہ برس ختم ہوگئی تھی۔ پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر نے منسٹری آف آئی ٹی کے ساتھ تعاون کیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ اسٹار لنک سمیت دیگر کمپنیز اس وقت ریگولیٹریز پراسس میں ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اور بھی کمپنیز پاکستان میں آپریٹ کریں۔ اسٹار لنک کو جلد سے جلد شروع کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جلد سے زیادہ ضروری صحیح انداز میں شروع کرنا ہوگا۔
ٹرانس ورلڈ اس سے پہلے بھی تین سب میرین کیبل پاکستان میں لاچکے ہیں۔ سب میرین 2005، دوسری 2015 اور تیسری 2024 میں پاکستان میں آئی۔
سی می وی 6 ٹرانس ورلڈ کی چھوتی سب میرین کیبل ہے۔ سی می وی 6 سولہ بڑی کمپنیوں کا کنسورشیم ہیں۔ سی می وی 6 سے پاکستان کی انٹرنیٹ اسپیڈ بہتر ہوگی۔