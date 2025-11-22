پاکستان کی انٹرنیٹ اسپیڈ بہتری کیلئے ٹرانس ورلڈ کی سی می وی 6 کیبل کراچی پہنچ گئی

ٹرانس ورلڈ اس سے پہلے بھی تین سب میرین کیبل پاکستان میں لاچکے ہیں

ویب ڈیسک November 22, 2025
facebook whatsup

پاکستانی حکومت کی جانب سے ڈیجیٹل سفر کا آغاز کردیا ہے جس سے حکومت کے باقی ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ جُڑنے کے عزم کا اظہار ہوتا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ٹرانس ورلڈ کی جانب سے ساحل سمندر پر سی می وی 6 سب میرین کیبل پھیلانے کا کام جاری ہے۔ سی می وی 6 کیبل ہاکس بے کے ساحل پر پہنچ گئی ہے۔

ساؤتھ ایسٹ ایشیا، میڈل ایسٹ ، ویسٹرن یورپ 6 کیبل 21٫700 کلو میٹر لبمی ہے۔ سب میرین کیبل پاکستان کو دنیا کے بیشتر ممالک سے جوڑے گی. سی می وی 6 سب میرین کیبل سنگاپور سے شروع ہوکر فرانس تک جاتی ہے جس کا ایک پوائنٹ کراچی بھی ہے۔

سعد مظفر وڑائچ چیئرمین ٹرانس ورلڈ کا کہنا تھا کہ ٹرانس ورلڈ پاکستان کی پہلی نجی کمپنی ہے جس نے پاکستان میں کیبل ڈالی ہے۔

انہوں نے کہا کہ یہ نویں کیبل ہے جو پاکستان میں لینڈ ہوئی ہے۔ ایک کیبل گزشتہ برس ختم ہوگئی تھی۔ پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر نے منسٹری آف آئی ٹی کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ 

انہوں نے بتایا کہ اسٹار لنک سمیت دیگر کمپنیز اس وقت ریگولیٹریز پراسس میں ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اور بھی کمپنیز پاکستان میں آپریٹ کریں۔ اسٹار لنک کو جلد سے جلد شروع کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جلد سے زیادہ ضروری صحیح انداز میں شروع کرنا ہوگا۔

ٹرانس ورلڈ اس سے پہلے بھی تین سب میرین کیبل پاکستان میں لاچکے ہیں۔ سب میرین 2005، دوسری 2015 اور تیسری 2024 میں پاکستان میں آئی۔

سی می وی 6 ٹرانس ورلڈ کی چھوتی سب میرین کیبل ہے۔ سی می وی 6 سولہ بڑی کمپنیوں کا کنسورشیم ہیں۔ سی می وی 6 سے پاکستان کی انٹرنیٹ اسپیڈ بہتر ہوگی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی اداکار نے جذباتی پوسٹ کر کے اچانک سوشل میڈیا کو خیرباد کہہ دیا

بھارتی اداکار نے جذباتی پوسٹ کر کے اچانک سوشل میڈیا کو خیرباد کہہ دیا

 Nov 22, 2025 10:53 PM |
چائلڈ اسٹار عریشہ رضی نے شوہر اور بیٹے کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرلی

چائلڈ اسٹار عریشہ رضی نے شوہر اور بیٹے کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرلی

 Nov 22, 2025 10:30 PM |
ماہیکا شرما نے ہارڈک پانڈیا سے منگنی اور حاملہ ہونے کی افواہوں پر خاموشی توڑ دی

ماہیکا شرما نے ہارڈک پانڈیا سے منگنی اور حاملہ ہونے کی افواہوں پر خاموشی توڑ دی

 Nov 22, 2025 09:26 PM |

متعلقہ

Express News

واٹس ایپ میں بڑی خامی کی نشان دہی، اربوں صارفین خطرے میں

Express News

ایپل کا نیا اسکینڈل؟ مہنگے ترین آئی فون کا رنگ اتر گیا

Express News

چینی سائنسدانوں نے پیٹرولیم کے بغیر پلاسٹک بنانے کا طریقہ ڈھونڈ نکالا

Express News

امریکا کا ایف-35 یا روسی ایس یو-57، دنیا کا خطرناک جنگی طیارہ کون سا ہے؟

Express News

ناسا نے خلا میں موجود پُراسرار شے کی نئی تصاویر جاری کردیں

Express News

پاکستان ڈیجیٹل ترقی سے ڈیجیٹل نیشن بننے کی جانب گامزن

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو