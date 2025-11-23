کراچی، نارتھ کراچی میں پانی کی قلت کے ستائے شہریوں کا پمپنگ اسٹیشن پر دھاوا

کراچی:
شہر قائد کے علاقے نارتھ کراچی سیکٹر الیون ای کے مکینوں نے رات گئے پانی کی شدید قلت کے خلاف ناگن چورنگی پمپنگ اسٹیشن پر دھاوا بول دیا۔
احتجاج میں خواتین کی بڑی تعداد شریک تھی جنہوں نے واٹر کارپوریشن کے عملے سے تلخ کلامی کی، جبکہ مشتعل مظاہرین کی جانب سے عملے پر تشدد کی بھی کوشش کی گئی۔
مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایک ماہ سے گھروں میں پانی نہیں آرہا، واٹر کارپوریشن کے بارہا وعدوں کے باوجود پانی کی سپلائی بحال نہیں کی گئی۔
خواتین نے شکوہ کیا کہ پانی خرید کر استعمال کرنا اب ناقابلِ برداشت ہوچکا ہے۔ واٹر پمپنگ اسٹیشن پر مشتعل مظاہرین نے پانی دو، پانی دو کے نعرے بھی لگائے۔
احتجاج کی اطلاع ملنے پر تیموریہ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور مظاہرین سے مذاکرات کیے۔ مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد احتجاج ختم کردیا گیا اور مشتعل افراد پرامن طور پر منتشر ہوگئے۔