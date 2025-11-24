ٹیکسٹائل ایشیا نمائش 2025 کا دوسرا دن لاہور ایکسپو سینٹر میں کامیابی سے مکمل کرلیا گیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق 31 ویں ٹیکسٹائل ایشیا انٹرنیشنل ایگزیبیشن اینڈ کانفرنسز لاہور ایکسپو سنٹر میں جاری ہے۔
تقریب میں وفاقی و صوبائی وزراءکے علاوہ متعدد ملکی اور بین الاقوامی ماہرین شریک ہوئے۔ ڈے 2 میں ٹیکسٹائل 4.0 ، اسمارٹ فیکٹریز اور ڈیجیٹل مینوفیکچرنگ پر خصوصی توجہ دی گئی۔
نمائش میں دو ہزار سے زائد عالمی برانڈز، 425 نمائش کنندگان، بین الاقوامی مندوبین اور 57,000 سے زائد تجارتی زائرین شریک ہوئے۔
چین، ترکی، یورپ اور آسیان ممالک کی بھی بھرپور شرکت رہی جبکہ ٹیک پارٹنرشپس میں دلچسپی کا اظہار کیا گیا۔
ایونٹ ای کامرس گیٹ وے پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے زیر اہتمام اور ایس آئی ایف سی کی اسٹریٹجک معاونت سے یہ ایکسپو جاری ہے۔
اے آئی پر مبنی مشینری، اسمارٹ بُنائی کی مشینیں اور روبوٹکس پروڈکشن کی لائیو ڈیموز پیش کی گئیں اور ٹیکنیکل سیشنز میں ڈیجیٹل پرنٹنگ، پائیدار ڈائز، آٹومیشن اور انٹرنیٹ آف تھنگز پر مبنی فیکٹری نظام پر خصوصی توجہ دی گئی۔
منیجنگ ڈائریکٹر ٹیکسٹائل ایشیا نے مسٹر محمد عزیر نظام نے کہا کہ ڈے 2 میں سرمایہ کاروں کی بھرپور شرکت اور دلچسپی پاکستان کی ٹیکسٹائل 4.0 کی کامیاب لیڈرشپ کی عکاس ہے۔
شرکا نے ایس آئی ایف سی کی سرمایہ کار دوست پالیسیوں کے باعث بڑھتے ہوئے عالمی اعتماد کا بھی اعتراف کیا۔