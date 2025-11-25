نوشین شاہ نے حجاب کیوں چھوڑا؟ اداکارہ نے وجہ بتادی

پاکستانی اداکارہ و ماڈل نوشین شاہ نے اپنے حجاب اتارنے کی وجہ بتادی۔
نوشین شاہ نے حال ہی میں فریحہ الطاف کے پوڈکاسٹ میں شرکت کی جہاں انہوں اپنی روحانی تبدیلی کے حوالے سے کھل کر بات کی۔
نوشین شاہ نے بتایا کہ ایک خواب نے انہیں حجاب پہننے کی طرف مائل کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی کہ اگر تم نے سر نہ ڈھانپا تو فرشتے تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ خواب سے جاگتے ہی میں نے دوپٹہ اٹھا کر پہن لیا اور تقریباً چار ماہ تک باقاعدگی سے حجاب کرتی رہی۔
انہوں نے کہا کہ میں شوٹس پر بھی اور گھر پر بھی ہر وقت حجاب پہنتی تھیں لیکن پھر انہیں محسوس ہوا کہ وہ دوہری زندگی گزار رہی ہوں۔
اداکارہ کے مطابق اسی احساس نے انہیں کنفیوژن میں مبتلا کیا جس کے بعد وہ سوچنے پر مجبور ہوئیں اور آخر کار حجاب اتارنے کا فیصلہ کرلیا۔
انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے معافی مانگی اور حجاب ہٹا دیا حالانکہ میں اسے خوبصورتی سے اسٹائل بھی کرتی تھی اور پہننا بھی اچھا لگتا تھا۔
روحانیت پر بات کرتے ہوئے نوشین شاہ نے بتایا کہ وہ اللہ سے دعا کرتی تھیں کہ انہیں نماز کی طرف راغب کرے، میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنی طرف بلا اور اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو مجھے نماز کی طرف لے آ۔ اللہ نے میری دعا قبول کی اور اب میں باقاعدگی سے نماز پڑھتی ہوں۔
نوشین شاہ نے کہا کہ یہ میری ذاتی بہتری کے لیے ہے۔ نماز نظم پیدا کرتی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے اور انسان کو کئی نقصانات سے محفوظ رکھتی ہے۔