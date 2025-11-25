شاہ رخ کی کون سی خوبی نے ماہرہ خان کو متاثر کیا؟ اداکارہ نے بتادیا

کراچی:
پاکستان کی مقبول ترین اداکارہ ماہرہ خان نے بالی ووڈ کے سپر اسٹار شاہ رخ خان کو عاجزی پسند اور اپنے کام سے محبت کرنے والا قرار دے دیا۔
اپنی آنے والی فلم ’نیلوفر‘ کی پروموشن کے حوالے سے معروف اینکر منصور علی خان کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ماہرہ خان کا کہنا تھا کہ بڑے فنکاروں میں ہمیشہ عاجزی، پروفیشنلزم اور اپنے کام سے بے پناہ محبت پائی جاتی ہے، یہ چیز انہوں نے بالی ووڈ میں کام کے دوران شاہ رخ خان کے اندر دیکھی۔
انہوں نے مزید کہا کہ چاہے شاہ رخ خان ہوں یا ہمایوں سعید، فواد خان یا فہد مصطفیٰ ان سب میں مشترکہ خوبی ان کی انکساری اور پروفیشنل رویہ ہے جو انہیں سپر اسٹار بناتا ہے۔
ماہرہ خان کا کہنا تھا کہ انکی پسندیدہ خواتین اداکاراؤں میں شہناز شیخ، صنم بلوچ اور سجل علی شامل ہیں جبکہ پسندیدہ مرد اداکار فہد مصطفیٰ، ہمایوں سعید اور فواد خان ہیں۔
ماہرہ خان کا کہنا تھا کہ وہ کراچی میں پیدا ہوئی ہیں اس لیے اردو پر ان کا کنٹرول اچھا ہے جبکہ انگریزی کا استعمال وہ کام کے مطابق کرتی ہیں۔ بھارت میں کام کرنے کے دوران انہیں مقامی زبانیں جیسے گجراتی، بولنے کا بھی تجربہ ہوا جس سے انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔
ٹی وی ڈراموں میں نظر نہ آنے کے سوال پر ماہرہ کا کہنا تھا کہ انکی توجہ بیٹے اذلان کی تعلیم پر ہوتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ وقت نہیں مل پاتا، بیٹے کو امتحانات کی تیاری کرانے کیلئے خود بھی ساتھ ملکر پڑھنا پڑتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے میرا اپنا امتحان ہورہا ہو۔