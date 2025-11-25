شاہ رخ کی کون سی خوبی نے ماہرہ خان کو متاثر کیا؟ اداکارہ نے بتادیا

بڑے فنکاروں میں ہمیشہ عاجزی اور اپنے کام سے بے پناہ محبت پائی جاتی ہے، اداکارہ

ویب ڈیسک November 25, 2025
facebook whatsup
کراچی:

پاکستان کی مقبول ترین اداکارہ ماہرہ خان نے بالی ووڈ کے سپر اسٹار شاہ رخ خان کو عاجزی پسند اور اپنے کام سے محبت کرنے والا قرار دے دیا۔

اپنی آنے والی فلم ’نیلوفر‘ کی پروموشن کے حوالے سے معروف اینکر منصور علی خان کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ماہرہ خان کا کہنا تھا کہ بڑے فنکاروں میں ہمیشہ عاجزی، پروفیشنلزم اور اپنے کام سے بے پناہ محبت پائی جاتی ہے، یہ چیز انہوں نے بالی ووڈ میں کام کے دوران شاہ رخ خان کے اندر دیکھی۔

انہوں نے مزید کہا کہ چاہے شاہ رخ خان ہوں یا ہمایوں سعید، فواد خان یا فہد مصطفیٰ ان سب میں مشترکہ خوبی ان کی انکساری اور پروفیشنل رویہ ہے جو انہیں سپر اسٹار بناتا ہے۔

ماہرہ خان کا کہنا تھا کہ انکی پسندیدہ خواتین اداکاراؤں میں شہناز شیخ، صنم بلوچ اور سجل علی شامل ہیں جبکہ پسندیدہ مرد اداکار فہد مصطفیٰ، ہمایوں سعید اور فواد خان ہیں۔

ماہرہ خان کا کہنا تھا کہ وہ کراچی میں پیدا ہوئی ہیں اس لیے اردو پر ان کا کنٹرول اچھا ہے جبکہ انگریزی کا استعمال وہ کام کے مطابق کرتی ہیں۔ بھارت میں کام کرنے کے دوران انہیں مقامی زبانیں جیسے گجراتی، بولنے کا بھی تجربہ ہوا جس سے انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔

ٹی وی ڈراموں میں نظر نہ آنے کے سوال پر ماہرہ کا کہنا تھا کہ انکی توجہ بیٹے اذلان کی تعلیم پر ہوتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ وقت نہیں مل پاتا، بیٹے کو امتحانات کی تیاری کرانے کیلئے خود بھی ساتھ ملکر پڑھنا پڑتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے میرا اپنا امتحان ہورہا ہو۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہیں؟ اداکارہ نے نام بتادیے

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہیں؟ اداکارہ نے نام بتادیے

 Nov 25, 2025 11:31 PM |
موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

Nov 25, 2025 10:31 PM |
تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

Nov 25, 2025 09:34 PM |

متعلقہ

Express News

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہیں؟ اداکارہ نے نام بتادیے

Express News

موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

Express News

تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

Express News

شادی کی تقریب میں غبارے دھماکے سے پھٹ گئے، دلہا دلہن جھلس کر زخمی

Express News

ڈکی بھائی کی ضمانت منظور ہونے کے باوجود رہائی التوا کا شکار

Express News

والدہ نے ہماری پرورش کیلئے چار چار نوکریاں کیں، ایچ ایس وائے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو