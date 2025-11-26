بابراعظم کے ساتھ شادی کا سوال، نازش جہانگیر کا چونکا دینے والا جواب

اگر قومی کرکٹ ٹیم کے اسٹار بیٹر بابر اعظم شادی کی پیشکش کریں تو کیا جواب دیں گی؟

ویب ڈیسک November 26, 2025
facebook whatsup

پاکستانی اداکارہ نازش جہانگیر نے ایک مداح کے سوال پر ایسا صاف اور غیر روایتی جواب دیا ہے جس نے بابر اعظم کے چاہنے والوں سمیت سوشل میڈیا صارفین کو بھی چونکا دیا۔

نازش جہانگیر، جو ڈرامہ انڈسٹری میں اپنی مضبوط اداکاری، منفرد کرداروں اور مینٹل ہیلتھ آگاہی کے حوالے سے نمایاں پہچان رکھتی ہیں، آج کل پھر خبروں میں ہیں۔ انہوں نے 2017 میں ڈرامہ بھروسا سے کیریئر کا آغاز کیا اور پھر متعدد مشہور پروجیکٹس میں نظر آئیں۔ 2022 میں سمیع خان کے ساتھ فلم ’لفنگے‘ سے فلمی ڈیبیو کیا جبکہ 2024 میں خوشحال خان کے ساتھ پپے کی ویڈنگ میں جلوہ گر ہوئیں۔ انہیں لکس اسٹائل ایوارڈز میں بیسٹ ایمَرجنگ ٹیلنٹ کے لیے نامزدگی بھی مل چکی ہے۔

انسٹا گرام پر ایک غیر رسمی سوال جواب سیشن کے دوران ایک صارف نے اُن سے سوال کیا کہ اگر قومی کرکٹ ٹیم کے اسٹار بیٹر بابر اعظم انہیں شادی کی پیشکش کریں تو وہ کیا جواب دیں گی؟

اداکارہ نے اس سوال پر نہ کوئی گھما پھرا کر بات کی اور نہ ہی اسے مذاق میں ٹالا، بس سیدھا سا جواب دیا: ’’میں معذرت ہی کروں گی‘‘۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نازش کا یہ دوٹوک ردِعمل چند ہی لمحوں میں سوشل میڈیا پر زیرِبحث آ گیا۔ کچھ صارفین نے ان کی خود اعتمادی اور سادگی کو سراہا، تو کچھ نے اس صورتحال کو خوشگوار اور مزاحیہ قرار دیا۔
 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دھرمیندر اور ہیما مالنی نے شادی سے قبل اسلام قبول کرلیا تھا؟ حقیقت کیا ہے؟

دھرمیندر اور ہیما مالنی نے شادی سے قبل اسلام قبول کرلیا تھا؟ حقیقت کیا ہے؟

Nov 26, 2025 10:00 PM |
بہروز سبزواری پوڈ کاسٹرز پر برس پڑے، نہ جانے کی اہم وجہ بھی بتادی

بہروز سبزواری پوڈ کاسٹرز پر برس پڑے، نہ جانے کی اہم وجہ بھی بتادی

 Nov 26, 2025 08:25 PM |
مومنہ اقبال کا سالگرہ پر سرپرائز، منگنی کی چہ مگوئیاں شروع

مومنہ اقبال کا سالگرہ پر سرپرائز، منگنی کی چہ مگوئیاں شروع

 Nov 26, 2025 08:07 PM |

متعلقہ

Express News

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہیں؟ اداکارہ نے نام بتادیے

Express News

موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

Express News

تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

Express News

شادی کی تقریب میں غبارے دھماکے سے پھٹ گئے، دلہا دلہن جھلس کر زخمی

Express News

ڈکی بھائی کی ضمانت منظور ہونے کے باوجود رہائی التوا کا شکار

Express News

والدہ نے ہماری پرورش کیلئے چار چار نوکریاں کیں، ایچ ایس وائے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو