پاکستان میں آئی سی سی ایونٹس کے نشریاتی و ڈیجیٹل حقوق کس کو ملے، تفصیلات سامنے آگئیں

آئی سی سی چیف ایگزیکٹو کا کہنا ہے کہ معاہدہ پاکستان میں کرکٹ کی ترقی کا دلچسپ دور ثابت ہوگا

محمد یوسف انجم November 27, 2025
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے پاکستان میں آئی سی سی ایونٹس کے نشریاتی و ڈیجیٹل حقوق کی تفصیلات بتادیں۔

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن (پی ٹی وی سی) سمیت دیگر نجی میڈیا و ڈیجیٹل اداروں نے پاکستان میں 2027 تک آئی سی سی ایونٹس کے لیے نشریاتی اور ڈیجیٹل حقوق حاصل کر لیے ہیں۔

اس معاہدے کے بعد ملک بھر کے شائقین کو مردوں اور خواتین کے عالمی کرکٹ مقابلوں تک جامع رسائی یقینی بنے گی۔

اس معاہدے کے تحت مینز کے تین سینئر ٹورنامنٹ اور ویمنز کے دو سینئر ٹورنامنٹس کے ساتھ انڈر 19  ایونٹس بھی نشر کیے جائیں گے۔

آئی سی سی چیف ایگزیکٹو کا کہنا ہے کہ معاہدہ پاکستان میں کرکٹ کی ترقی کا دلچسپ دور ثابت ہوگا۔

پارٹنرشپ میں آئی سی سی کے مندرجہ ذیل ایونٹس شامل ہوں گے:

مینز ایونٹس:

آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026

آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل 2027

آئی سی سی مینز کرکٹ ورلڈکپ 2027

آئی سی سی انڈر 19 مینز کرکٹ ورلڈکپ 2026

ویمنز ایونٹس:

آئی سی سی ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026

آئی سی سی ویمنز ٹی ٹوئنٹی چیمپئنز ٹرافی 2027

آئی سی سی انڈر 19 ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2027
