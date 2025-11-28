شکاگو میں ہونے والی ایک بھارتی شادی اس وقت خوب رنگین ہوگئی جب ایک اطالوی مہمان نے ’جوتا چھپائی‘ جیسی روایتی اور شرارتی رسم کو مزاح اور جوش سے بھرپور لائیو آکشن میں بدل دیا۔ مہمان جہاں ایک معمول کی چھیڑ چھاڑ کی توقع کررہے تھے، وہاں اچانک منظر نے سب کو حیران بھی کیا اور خوب محظوظ بھی۔
روایت کے مطابق دلہے کے جوتے چھپا لیے گئے تھے اور بات معمول کی ہنسی مذاق پر ختم ہونی تھی۔ لیکن اسی دوران رِچی نامی اطالوی مہمان آگے بڑھا اور اس نے پورے اعتماد کے ساتھ نیلامی کا آغاز کردیا۔
رِچی نے پہلی بولی 200 ڈالر (تقریباً 56 ہزار 415 روپے) سے لگائی۔ اپنے مخصوص انداز، بلند آواز اور پروفیشنل آکشنئیر جیسی کارروائی سے اس نے نہ صرف ماحول گرما دیا بلکہ وہاں موجود ہر فرد کو ہنسا کر لوٹ پوٹ کردیا۔ چند ہی منٹ میں بولی 1000 ڈالر (تقریباً 2 لاکھ 82 ہزار روپے) تک پہنچ گئی اور مجمع تالیوں اور نعروں سے گونج اٹھا۔
یہ تمام منظر شکاگو کے قریب خوبصورت علاقے وکٹورین پارک کے محلے میں بنا، جہاں مہمان رِچی کے اردگرد جمع ہوکر اس منفرد لمحے کو موبائل فونز میں محفوظ کرتے رہے۔ سب نے اس رنگارنگ اور عالمی ثقافتی ملاپ کا دل سے لطف اٹھایا۔
یہ ویڈیو شکاگو میں مقیم انڈین ویڈنگ ڈی جے، چیراگ گاندھی نے انسٹاگرام پر شیئر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ روایتی جوتا چھپائی اور رِچی کا اطالوی انداز مل کر ایک یادگار منظر بن گئے۔ ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دھوم مچادی اور اسے دیکھ کر صارفین بھی بے حد خوش ہوئے اور تعریفوں کے ڈھیر لگا دیے۔
ایک صارف نے تبصرہ کیا ’’ایسے لوگ شادی کی تقریبات کو یادگار بنا دیتے ہیں‘‘۔ جبکہ ایک اور صارف نے مزاحیہ انداز میں لکھا ’’انکل تو تندور سے پہلے نان کے حق دار ہیں۔‘‘