مصنوعی ذہانت آئندہ برسوں میں کتنی بے روزگاری پھیلانے والی ہے؟

نیشنل فاؤنڈیشن فار ایجوکیشن ریسرچ کی تازہ ترین رپورٹ میں ماہرین کا ہوشربا انکشاف

ویب ڈیسک November 29, 2025
ایک تازہ ترین رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ مصنوعی ذہانت اور آٹومیشن کے بڑھتے کردار کے سبب آئندہ دہائی تک 30 لاکھ کے قریب افراد بے روزگار ہو سکتے ہیں۔

نیشنل فاؤنڈیشن فار ایجوکیشن ریسرچ (این ایف ای آر) کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ لوگوں کے پاس وہ ہنر موجود ہو جس سے ان کا روزگار برقرار رہے، بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔۔

ٹیم کے مطابق وہ شعبے جن کو بے روزگاری کا شدید خطرہ لاحق ہے ان میں ایڈمنسٹریٹیو، سیکریٹیریل، کسٹمر سروس اور مشین آپریٹرز شامل ہیں۔

این ایف ای آر نے خبردار کیا کہ یہ صرف ان شعبوں میں موجود ملازمین کے لیے خطرہ نہیں ہے بلکہ ان نوجوانوں کے لیے بھی خطرہ ہے جو کسی ہنر کے بغیر تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں۔
