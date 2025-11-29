سفارتی روابط میں کمی سے ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھ جاتی ہے، سابق وزیرخارجہ

لاہور:
پاکستان پیپلزپارٹی (پی پی پی) کی رکن قومی اسمبلی اور سابق وزیرخارجہ حنا ربانی کھر نے کہا ہے کہ سفارتی روابط میں کمی سے ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھ جاتی ہے۔
سابق وزیر خارجہ حنا ربانی کھر نے کہا کہ ہمیں اے آئی سے ڈرنا نہیں چاہیے، اسے مثبت انداز میں استعمال کرنا وقت کی ضرورت ہے، اے آئی موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں سفارت کاری کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے، سفارتی روابط میں کمی سے ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھ جاتی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ آج کے دور میں نیوکلیئر رسک خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے، نیوکلیئر سیفٹی کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرنا ناگزیر ہے۔
حنا ربانی کھر نے کہا کہ چین نے اپنی ٹیکنالوجی کی منظم منصوبہ بندی کے ذریعے ترقی کی بنیاد رکھی، دو سال پہلے چین کی ای وی مارکیٹ نہ ہونے کے برابر تھی لیکن آج چین ای وی ٹیکنالوجی میں دنیا بھر سے آگے نکل چکا ہے۔