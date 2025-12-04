دو سال سے سڑکیں بند کرنے والی وکالت نہیں ہورہی جو خوش آئند ہے، وزیر داخلہ

اسلام آباد ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن کی نئی بلڈنگ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا، وزیر قانون اور محسن نقوی کا بھی خطاب

فیاض محمود December 04, 2025
facebook whatsup
فوٹو فائل

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ دو سال سے سڑکیں بند کرنے والی وکالت اب نظر نہیں آ رہی اور  یہ بات ہمارے لیے خوش آئند ہے۔

اسلام آباد ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن کی نئی بلڈنگ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔تقریب کے مہمانانِ خصوصی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ تھے،جنہوں نے ربن کاٹ کر نئی عمارت کا افتتاح کیا۔تقریب میں وکلاء کی بڑی تعداد موجود رہی جبکہ ممبر جوڈیشل کمیشن احسن بھون،صدر بار واجد گیلانی اور سیکرٹری جنرل منظور ججہ بھی شریک ہوئے۔

اسلام آباد ہائیکورٹ کے صدر ہائیکورٹ بار واجد گیلانی نے خطاب میں ایف ایٹ سے جی الیون ڈسٹرکٹ کورٹس کی منتقلی کو ڈھونگ قرار دیا۔ان کا کہنا تھا کہ چھبیسویں اور ستائیسویں آئینی ترمیم پر تنقید کرنے والے پہلے دیکھیں آئین میں اب تک کتنی ترامیم ہوئی ہیں، سترہ سال بعد ہمیں یہ عمارت ملی ہے، کوئی ایسا بیان نہ دیا جائے جس سے یہ بلڈنگ ہم سے چھن جائے۔

انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائیکورٹ کی عمارت بن چکی ہے، اب ہمیں کہیں منتقل نہ کیا جائے۔

بار کے سیکرٹری جنرل منظور ججہ نے واضح اعلان کیا کہ وکلا، ججز کی لڑائی میں نہیں پڑیں گے، ججز اپنی لڑائی خود لڑیں۔ 36 ہزار کیسز آئینی عدالت میں منتقل ہو چکے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ عدلیہ میں روٹیشن ہونی چاہیے تاکہ دباؤ کم ہوسکے۔

وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اپنے خطاب میں اسلام آباد بار کی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ایف ایٹ سے اسلام آباد ہائیکورٹ منتقلی کے وقت وکلاء نے جیل کی سختیاں برداشت کیں، یہ عمارت وزیر داخلہ محسن نقوی کی خصوصی دلچسپی سے مکمل ہوئی۔

انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائیکورٹ کی منتقلی کی کوئی ایمرجنسی نہیں فلحال یہ عمارت کہیں نہیں جا رہی، اگر کبھی فیصلہ ہوا تو بار ایسوسی ایشن کی عمارت وکلاء کے پاس ہی رہے گی۔ایف ایٹ والا واقعہ نہیں دہرایا جائے گا کہ راتوں رات مشینری پہنچ جائے۔

وفاقی وزیر نے کہا کہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے ساتھ وکلاء کے چیمبرز نہ ہونے پر تشویش ہے۔انہوں نے مزید کہا آپ اس عمارت کو  انجوائے کریں، ریلیکس کریں۔ ابھی شفٹنگ کی باتیں نہ کریں، محسن نقوی نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا۔ امید ہے آئندہ بھی نہیں کریں گے۔

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے خطاب میں کہا کہ وکلاء کی حقیقی نمائندگی اعظم نذیر تارڑ ہی کرتے ہیں، ہم ہمیشہ وکلاء کے ساتھ ہیں اور آپ ہی کے ساتھ رہیں گے، دو سال سے سڑکیں بند کرنے والی وکالت اب نظر نہیں آ رہی یہ خوش آئند ہے۔

انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جی الیون خودکش حملے میں حملہ آور اگر اندر داخل ہوتا تو نقصان بہت زیادہ ہوتا۔ وزیر داخلہ نے وکلاء کا مطالبہ پورے کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا اعظم نذیر تارڑ کی پارٹی ہے مسلم لیگ ن اور میری پارٹی کے چیئرمین ہیں احسن بھون ہیں، جی الیون کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے، مجھے میرے چیئرمین نے صرف آرڈر کرنا ہے،انکا اشارہ آگیا ہے تو ہم کل سے ہی چیزوں کو پراسیس کر دیں گے، ہم بھی دھڑے والے لوگ ہیں اور ہمارا دھڑا احسن بھون والا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فوڈ رائیڈرز کے بارے میں نامناسب بیان؛ فضا علی نے ندا یاسر کو آڑے ہاتھوں لے لیا

فوڈ رائیڈرز کے بارے میں نامناسب بیان؛ فضا علی نے ندا یاسر کو آڑے ہاتھوں لے لیا

Dec 04, 2025 12:35 AM |
’اسٹرینجر تھنگز 5‘ نے نیٹ فلکس پر ریلیز ہوتے ہی تاریخ رقم کردی

’اسٹرینجر تھنگز 5‘ نے نیٹ فلکس پر ریلیز ہوتے ہی تاریخ رقم کردی

 Dec 03, 2025 08:55 PM |
ملی سائرس کی منگنی: انگوٹھی کی ہوشربا قیمت کیا ہے؟

ملی سائرس کی منگنی: انگوٹھی کی ہوشربا قیمت کیا ہے؟

 Dec 03, 2025 07:43 PM |

متعلقہ

Express News

دو سال سے سڑکیں بند کرنے والی وکالت نہیں ہورہی جو خوش آئند ہے، وزیر داخلہ

Express News

پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن مذاکرات پھر بے نتیجہ ختم، رائٹرز کا دعویٰ

Express News

کراچی میں قاری کا 6 سالہ بچے پر انسانیت سوز تشدد، سر کی ہڈی توڑ دی

Express News

میئر کراچی نے نیپا چورنگی واقعے پر معافی مانگ لی، ناکامی کا بھی اعتراف

Express News

بھاری ٹریفک جرمانوں کیخلاف ہڑتال کا اعلان

Express News

کراچی سمیت اندرون سندھ دیہی علاقوں میں پرائمری اسکولوں کے طلبا کو صحت کی سہولتیں دینے کا منصوبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو