بھارتی اداکار کے ایکس پر لاکھوں فالوورز کم ہوگئے، ایلون مسک سے جواب طلب

ابھی تک ایلون مسک یا ان کی ٹیم کی جانب سے کوئی جواب سامنے نہیں آیا ہے

ویب ڈیسک December 04, 2025
facebook whatsup

معروف بھارتی اداکار انوپم کھیر کے ایکس پر لاکھوں فالوورز کم ہوگئے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری پیغام میں انوپم کھیر نے لکھا کہ گزشتہ 15 دنوں کے دوران ان کے 9 لاکھ سے زائد فالوورز کم ہوگئے ہیں۔

انہوں نے ایکس کے مالک ایلون مسک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ یا آپ کی ٹیم اس کی وجہ جانتی ہے؟

انہوں نے آخر میں یہ بھی وضاحت کی کہ یہ صرف ایک مشاہدہ ہے، شکایت نہیں ہے۔

تاہم اس پر ابھی تک ایلون مسک یا ان کی ٹیم کی جانب سے کوئی جواب سامنے نہیں آیا ہے۔

انوپم کھیر کے ٹوئٹ پر بعض صارفین نے وضاحت پیش کی کہ ’ایلون مسک بوٹس اکاؤنٹس کو معطل کررہا ہے اس لیے ایسا ہورہا ہے‘۔

ایک صارف نے براہ راست ایلون مسک کو مخاطب کرکے وجہ پوچھنے پر مزاحیہ انداز میں کہا کہ ’ایلون ایکس کا مالک ہے، ملازم نہیں ہے‘۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شردھا کپور کی مبینہ بوائے فرینڈ کو ’موچی‘ کھلانے کی ویڈیو وائرل

شردھا کپور کی مبینہ بوائے فرینڈ کو ’موچی‘ کھلانے کی ویڈیو وائرل

 Dec 04, 2025 12:15 PM |
کراچی کی گندگی، ٹوٹی سڑکیں اور ناقص انفراسٹرکچر، بشریٰ انصاری کا شدید اظہار برہمی

کراچی کی گندگی، ٹوٹی سڑکیں اور ناقص انفراسٹرکچر، بشریٰ انصاری کا شدید اظہار برہمی

 Dec 04, 2025 11:33 AM |
سینئر پاکستانی اداکارہ بینا مسرور انتقال کرگئیں

سینئر پاکستانی اداکارہ بینا مسرور انتقال کرگئیں

 Dec 04, 2025 11:04 AM |

متعلقہ

Express News

’اسٹرینجر تھنگز 5‘ نے نیٹ فلکس پر ریلیز ہوتے ہی تاریخ رقم کردی

Express News

ملی سائرس کی منگنی: انگوٹھی کی ہوشربا قیمت کیا ہے؟

Express News

ملی سائرس نے چار سال کے تعلقات کے بعد اپنے دوست سے منگنی کرلی

Express News

کریتی سینن کے گھر شادی کی تیاریاں شروع، شادی کہاں ہوگی؟

Express News

ڈولچی اینڈ گبانا ٹرینڈنگ میں کیوں ہے؟

Express News

مردہ زمین پر ترقی ممکن نہیں، بھارتی اداکارہ نے فضائی آلودگی پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو