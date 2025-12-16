پشاور، نومولود کے علاج میں مبینہ غفلت، وزیراعلیٰ کا سخت نوٹس، رات گئے اسپتال پہنچ گئے

ڈاکٹر یا عملے کو ڈیوٹی کے دوران موبائل استعمال کرتے دیکھیں تو اس کی ویڈیو بنا کر بھیجیں، سہیل آفریدی

ویب ڈیسک December 16, 2025
facebook whatsup
پشاور:

لیڈی ریڈنگ اسپتال (ایل آر ایچ) میں نومولود بچے کے علاج نہ ہونے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے واقعے کا سخت نوٹس لے لیا۔

وزیراعلیٰ رات گئے اچانک ایل آر ایچ پہنچ گئے جہاں انہوں نے صورتحال کا خود جائزہ لیا۔

وزیراعلیٰ کی آمد پر مریضوں اور تیمارداروں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔

شہریوں کا کہنا تھا کہ ہم مریض لے کر آتے ہیں مگر ڈاکٹر موبائل فون پر مصروف رہتے ہیں، مریضوں کا بروقت معائنہ نہیں کیا جاتا اور گھنٹوں کھڑے رہنا پڑتا ہے۔

اس موقع پر وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے واضح ہدایات جاری کیں کہ دورانِ ڈیوٹی کوئی ڈاکٹر یا افسر موبائل فون استعمال نہیں کرے گا۔

وزیراعلیٰ نے کہا کہ اگر کوئی ڈاکٹر دوران ڈیوٹی موبائل استعمال کرتے ہوئے پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔

انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ اگر کسی ڈاکٹر یا عملے کو ڈیوٹی کے دوران موبائل استعمال کرتے دیکھیں تو اس کی ویڈیو بنا کر بھیجیں۔

وزیراعلیٰ کا کہنا تھا کہ میں جانوں اور وہ جانیں، غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔

وزیراعلیٰ نے مزید اعلان کیا کہ شکایات کے ازالے کے لیے وزیراعلیٰ شکایت سیل قائم کیا جا رہا ہے جہاں شہری براہِ راست اپنی شکایات درج کرا سکیں گے۔

انہوں نے اسپتال انتظامیہ کو مریضوں کو فوری اور معیاری طبی سہولیات فراہم کرنے کی سخت ہدایات بھی جاری کیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

 Dec 15, 2025 09:59 PM |
ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

Dec 15, 2025 09:29 PM |
رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، تحفے میں کیا دیں گے؟

رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، تحفے میں کیا دیں گے؟

 Dec 15, 2025 08:08 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ تحریک آزادی کے رہنما اللہ بخش یوسفی کے بیٹے کے گھر ڈکیتی میں ملوث 5 ملزمان گرفتار

Express News

بلوچستان میں ایک روز کیلیے ٹرین سروس مکمل معطل رکھنے کا فیصلہ

Express News

کراچی؛ کورنگی میں گھریلو ماسیوں سمیت تین افراد نے گھر کا صفایا کر دیا، مزاحمت پر مالکن زخمی

Express News

ڈھرکی میں ڈاکوؤں کا مسافر کوچ پر حملہ، متعدد افراد کو اغوا کرلیا

Express News

قومی ایئرلائن کی نجکاری کیخلاف عالمی عدالت جانے کا عندیہ

Express News

کراچی؛ مومن آباد میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے دو افراد زخمی، فرار ہونے والا ڈرائیور گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو