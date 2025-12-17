کمسن بچی سے جنسی زیادتی کے بعد ویڈیوز وائرل کرنے والا گرفتار، فیک اکاؤنٹس سے بلیک میلنگ کا انکشاف

فیس بک کی جانب سے فراہم کردہ معلومات سے ملزم کی نشاندہی ممکن ہوئی

ویب ڈیسک December 17, 2025
facebook whatsup

کمسن بچی سے زیادتی اور ویڈیوز بنا کر وائرل کرنے والا اشتہاری ملزم شاہ زیب ولد عبداللہ خان گرفتار کرلیا گیا۔

چیف کورٹ گلگت نے بڑا فیصلہ کیا اور ملزم کی ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ کردی، چیف جسٹس کی سربراہی میں ڈبل بینچ نے ملزم کو کمرۂ عدالت سے ہی گرفتار کرنے کا حکم دیا۔

ملزم گزشتہ چار سال سے گرفتاری سے مفرور رہا، فیک فیس بک اکاؤنٹس کے ذریعے بلیک میلنگ کا انکشاف ہوا۔

فیس بک کی جانب سے فراہم کردہ معلومات سے ملزم کی نشاندہی ممکن ہوئی،  ترجمان این سی سی آئی اے نے کہا کہ ملزم کو مزید تفتیش کے لیے نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی  گلگت کے حوالے کر دیا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جاپان میں خاتون نے اے آئی پارٹنر سے شادی کرلی

جاپان میں خاتون نے اے آئی پارٹنر سے شادی کرلی

 Dec 17, 2025 05:57 PM |
تیس کروڑ فراڈ کیس میں بھارتی فلمساز اور اہلیہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل روانہ

تیس کروڑ فراڈ کیس میں بھارتی فلمساز اور اہلیہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل روانہ

 Dec 17, 2025 05:50 PM |
ہانیہ عامر نے کاسمیٹک سرجری اور بوٹوکس کروا رکھا ہے؟ اداکارہ کھل کر بول پڑیں

ہانیہ عامر نے کاسمیٹک سرجری اور بوٹوکس کروا رکھا ہے؟ اداکارہ کھل کر بول پڑیں

 Dec 17, 2025 05:21 PM |

متعلقہ

Express News

پنجاب میں کم عمر شادی کے خاتمے کیلیے فوری قانون سازی کا مطالبہ

Express News

کوئٹہ: ایک ارب 38 کروڑ مالیت کی منشیات، اسمگل شدہ سامان، گاڑیاں ضبط

Express News

جہانگیر سے نورجہاں تک، شاہدرہ کمپلیکس ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گیا

Express News

کراچی میں ڈکیتوں نے ایک اور گھر اجاڑ دیا، 18 سالہ نوجوان مزاحمت پر قتل

Express News

گھوٹکی میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن، 14 مغوی مسافر بازیاب

Express News

پی آئی اے کی نجکاری کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع؛ ملازمین کی پنشن سے متعلق اہم فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو