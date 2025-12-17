سوشل میڈیا انفلوئنسر کے حوالے سے این سی سی ائی اے کرپشن اسکینڈل میں اہم پیشرفت

اسلام آباد:
سوشل میڈیا انفلوئنسر کے حوالے سے نیشنل سائبر کرائم انوسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) کرپشن اسکینڈل میں اہم پیش رفت ہوئی اور 4 افسران کے استعفے منظور کرلیے گئے۔
وفاقی سیکریٹری داخلہ کی جانب سے این سی سی آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر سمیت چار افسران کے استفعے منظور کرلیے گئے ہیں اور مذکورہ استعفے 20 نومبر سے منظور کیے گئے ہیں۔
مستعفی ہونے والے این سی سی آئی اے کے افسران میں ڈپٹی ڈائریکٹر سرفراز چوہدری، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد عثمان، اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسما مجید شامل ہیں۔
یاد رہے کہ گزشتہ ماہ ڈکی بھائی سمیت دیگر سوشل میڈیا انفلوئنسز سے رشوت لینے کے معاملے پر این سی سی آئی اے کے متعدد افسران کو گرفتار کیا گیا جنہوں نے بعد میں استعفیٰ دے دیا تھا۔
اس سے قبل اینٹی کرپشن سرکل لاہور نے این سی سی آئی اے کے 8 افسران کے خلاف کرپشن کے مقدمات درج کرائے تھے۔
این سی سی آئی اے کے گرفتار 8 میں سے 7 افسران میں ایڈیشنل ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز، سب انسپکٹرز شامل تھے اور ان کے خلاف مقدمات درج کرائے گئے تھے۔