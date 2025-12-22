کراچی میں مختلف واقعات میں ایک شخص جاں بحق، چار ماہ کی بچی زخمی

مقتول کی لاش جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر منتقل کر دی

محمد شاہ میر خان December 22, 2025
facebook whatsup
فوٹو فائل
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پیش آنے والے واقعات میں ایک شخص جاں بحق جبکہ چار ماہ کی بچی زخمی ہو گئی۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق لانڈھی مظفر آباد میں آپسی جھگڑے کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔

جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت صابر ولد عمر شیر کے نام سے کر لی گئی ہے۔ ریسکیو ٹیم نے مقتول کی لاش جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر منتقل کر دی۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی؛ حسین آباد میں اندھی گولی لگنے سے زخمی بچی دم توڑ گئیں

Express News

کراچی، عمارت کی دوسری منزل سے گر کر ایک شخص جاں بحق

دوسری جانب کورنگی کے علاقے ابراہیم حیدری کے قریب ایک گھر میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے چار ماہ کی بچی زخمی ہو گئی۔

ریسکیو حکام کے مطابق زخمی بچی کی شناخت دعا کے نام سے کی گئی ہے، جسے فوری طور پر طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشہور بھارتی اداکارہ کی فلم کے سیٹ میں پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات پر لب کشائی

مشہور بھارتی اداکارہ کی فلم کے سیٹ میں پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات پر لب کشائی

 Dec 21, 2025 12:09 AM |
کرن جوہر کی نئی فلم ریلیز سے پہلے ہی تنازع کا شکار، 10 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ

کرن جوہر کی نئی فلم ریلیز سے پہلے ہی تنازع کا شکار، 10 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ

 Dec 21, 2025 12:10 AM |
سلمان خان کے بھائی نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد معافی مانگ لی

سلمان خان کے بھائی نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد معافی مانگ لی

 Dec 21, 2025 11:31 PM |

متعلقہ

Express News

کبیروالا، ایک ماہ سے لاپتہ خاتون کی لاش اپنے ہی گھر سے برآمد

Express News

کراچی، پولیس اور اسٹریٹ کرمنلز کے درمیان مقابلہ، ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار، ساتھی فرار

Express News

کراچی، ایس آئی یو پولیس کا ڈاکوؤں سے مقابلہ، ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار

Express News

کراچی، رحیم شاہ کالونی میں پولیس کا مسلح ڈاکوؤں سے مقابلہ، ایک زخمی حالت میں گرفتار

Express News

کراچی، عمارت کی دوسری منزل سے گر کر ایک شخص جاں بحق

Express News

کراچی، فائرنگ کے واقعات میں نوجوان لڑکی سمیت 4 افراد زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو