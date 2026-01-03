غیر قانونی مائننگ اسکینڈل میں گرفتار  ٹھیکیدار زرگل عدالت میں پیش

ملزم نے 2010 سے جولائی 2025 تک ایک لاکھ 41 ہزار 869 میٹرک ٹن فاسفیٹ نکالا

ویب ڈیسک January 03, 2026
غیر قانونی مائننگ اسکینڈل میں گرفتار  ٹھیکیدار زرگل کو عدالت میں پیش کردیا گیا ہے۔ 

دوران سماعت سینئر پراسیکوٹر نیب حبیب اللہ بیگ اور تفتیشی افسر ایس پی عنایت اللہ پیش ہوئے۔ احتساب جج حامد مغل نے ملزم کو چار روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کردیا۔

نیب پراسیکوٹر کا کہنا تھا کہ ملزم زرگل خان  ٹھیکیدار ہے۔ ملزم نے دیگر ساتھیوں سے ملکر کاکول کے گزارہ جنگلات میں غیر قانونی مائنگ کی۔ ملزم کا غیر قانونی مائننگ کے پیچھے مرکزی کردار ہے۔

نیب پراسیکوٹر نے کہا کہ ملزم نے 2010 سے جولائی 2025 تک ایک لاکھ 41 ہزار 869 میٹرک ٹن فاسفیٹ نکالا۔ ملزم نے قومی خزانے کو 643.700 ملین روپے نقصان پہنچایا۔ تحقیقات کے دوران ملزم کے منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کے شواہد بھی ملے ہیں۔ 

ملزم کے نام پر ایبٹ آباد میں مختلف آٹھ جگہوں پر پلاٹس نکل آئے ہیں۔ ملزم کے نام تین قیمتی گاڑیاں بھی رجسٹرڈ ہیں۔  ملزم کے خلاف  اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت کارروائی ہورہی ہے۔

تفتیشی افسر نے استدعا کی کہ ملزم سے تفتیش کی ضرورت ہے جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ عدالت نے ملزم کو چار روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالہ کردیا۔
