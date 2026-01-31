نادرا کا کارنامہ: شہری کی زندہ بیوی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کردیا، وزیر داخلہ کا نوٹس

وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے نے24/7 اوپن  نادرا سینٹر ڈیفنس کراچی کا اچانک دورہ کیا

ویب ڈیسک January 31, 2026
facebook whatsup

وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے نے24/7 اوپن  نادرا سینٹر ڈیفنس کراچی کا اچانک دورہ کیا۔

ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی شناختی کارڈز و دیگر دستاویزات بنوانے کے لیے آئے شہریوں سے ملے، باری آنے کے وقت اور پراسیس  بارے پوچھا، اس  شناختی کارڈز ودیگر دستاویزات بنوانے کے لئے آئے، بعض شہریوں کی تاخیر سے باری انے کی شکایات کیں۔

وزیرداخلہ محسن نقوی نے نادرا سنٹر میں تاخیر سے باری آنے کے ایشو کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی، وزیرداخلہ محسن نقوی نے موقع پر ہی شہریوں کی شکایات کے ازالے کے لیے احکامات دیے۔

محسن نقوی نے کہا کہ سسٹم کو  مزید بہتر کیا جا رہا ہے، تاخیر کا مسلہ مستقل بنیادوں پر حل کریں گے۔

اس موقع پر ایک شہری کی زندہ بیوی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری ہونے کی شہری کی شکایت پر وفاقی وزیرداخلہ نے فوری نوٹس لیا، وزیر داخلہ نےدستاویزات کو موقع پر ہی درست کرانے کا حکم دیا۔

ایک خاتون کے شناختی کارڈ پر نام کے غلط اندراج کی شکایت پر وزیر داخلہ نے ا انچارج نادرا کو بغیر اضافی فیس نام کی درستگی کی ہدایت دی، وزیرداخلہ محسن نقوی مختلف کاونٹرز پر گئے اور عملے سے ملاقات  کی۔

محسن نقوی نے نادرا حکام کو ہدایت دی کہ شہریوں کا کام  مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے۔ بار بار چکر لگوانے کی بجائے شہریوں کا ایک ہی دفعہ میں کام کو یقینی بنایا جائے اور ان پوری رہنمائی کی جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دانش تیمور کا خواتین ماڈلز کیساتھ بولڈ فوٹو شوٹ، صارفین کی شدید تنقید

دانش تیمور کا خواتین ماڈلز کیساتھ بولڈ فوٹو شوٹ، صارفین کی شدید تنقید

 Jan 31, 2026 01:30 PM |
’اب خوش؟‘ لائبہ خان نے تنقید کے بعد شوہر کیساتھ تصاویر شیئر کردیں

’اب خوش؟‘ لائبہ خان نے تنقید کے بعد شوہر کیساتھ تصاویر شیئر کردیں

 Jan 31, 2026 11:22 AM |
جنوبی افریقا کا اسرائیلی سفارتکار کو 72 گھنٹے میں ملک سے نکل جانے کا حکم

جنوبی افریقا کا اسرائیلی سفارتکار کو 72 گھنٹے میں ملک سے نکل جانے کا حکم

 Jan 31, 2026 12:08 AM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی قیادت کو بولڈ فیصلے کرنے ہوں گے، نہیں کرسکتے تو عہدہ چھوڑ دیں، علی محمد خان

Express News

محمود خان اچکزئی کا ملک بھر میں مشعل بردار جلوس نکالنے کا اعلان

Express News

سانحہ بھاٹی گیٹ؛ خاتون کے شوہر پر دوران حراست تشدد پر مزید دو ملزمان گرفتار

Express News

عوام ایس ایچ او کے نوکر نہیں، درخواست میں بخدمت نہیں لکھا جائے، سپریم کورٹ

Express News

امریکا کا 250 سالہ جشن آزادی، پاکستان کے مختلف شہروں میں پروگرامز کا انعقاد

Express News

اسلام آباد: ترجمان امریکی ایمبیسی نے رواں ہفتے منعقد ہونیوالے ایونٹس کے حوالے سے تفصیلات بتادیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو