بھارت کے سابق کپتان کپل دیو نے بھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان 15 فروری کولمبو میں شیڈول میچ سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کر دیا۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سابق ٹیسٹ کرکٹر سے پوچھا گیا تھا کہ سیاسی کشیدگی کے دوران دونوں ٹیموں کو آپس میں کھیلنا چاہیے یا نہیں۔
سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان کی طرح کے لوگوں کی اس معاملے پر بیان بازی مناسب بات نہیں۔ ایسے فیصلوں کو حکام پر چھوڑ دینا چاہیے۔
ان کا کہنا تھا کہ حکام جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ اس کی حمایت کریں گے کیوں کہ وہ فضول بیان بازی کو اہمیت نہیں دیتے۔
واضح رہے پاکستان کی جانب سے آئندہ ماہ سے شروع ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شرکت کے حوالے سے فیصلہ کیا جانا ابھی باقی ہے جبکہ ٹیم کی کٹ رونمائی بھی ملتوی کر دی گئی ہے۔