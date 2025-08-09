وٹامن ڈی نظام ہاضمہ کیلئے کتنا ضروری ہے؟

وٹامن ڈی آنتوں کے بیکٹیریا کا توازن بھی برقرار رکھتا ہے

ویب ڈیسک August 09, 2025
وٹامن ڈی کو اکثر ہڈیوں اور کیلشیم کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نظامِ ہاضمہ کی صحت میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔

وٹامن ڈی کی کمی یا زیادتی دونوں آنتوں اور معدے پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ یہ معدے اور آنتوں میں سوزش کم کرتا ہے

وٹامن ڈی آنتوں کے مدافعتی نظام کو متوازن رکھتا ہے اور آنتوں میں سوزش پیدا کرنے والے کیمیکلز (cytokines) کو کم کرتا ہے۔ آنتوں کی سوزش ہاضمے کے مریضوں میں مسائل پیدا کر سکتی ہے۔

وٹامن ڈی آنتوں کے بیکٹیریا کا توازن بھی برقرار رکھتا ہے۔ یہ صحت مند معدے کے جراثیم کو سپورٹ کرتا ہے۔اچھے بیکٹیریا خوراک کو بہتر ہضم کرنے اور غذائی اجزا جذب کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

یہ کیلشیم اور میگنیشیم جذب کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ یہ دونوں معدنیات صرف تب مؤثر طریقے سے جذب ہوتی ہیں جب وٹامن ڈی موجود ہو۔ ان معدنیات کی کمی سے آنتوں کے پٹھوں کی حرکت  متاثر ہو سکتی ہے جس سے قبض یا گیس بن سکتی ہے۔

یہ بعض بیماریوں کے خطرات بھی کم کرتا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی معدے کے السر، آنتوں کے کینسر، اور آنتوں کی سوزش کے خطرات بڑھا سکتی ہے۔

یومیہ ضرورت عام طور پر 600–800 انٹرنیشنل یونٹس ہے جو بالغ افراد کے لیے کافی سمجھی جاتی ہے، لیکن معدے یا آنتوں کی بیماری والے افراد کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق زیادہ ضرورت ہو سکتی ہے۔
فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار

 Aug 10, 2025 03:56 PM |
ساحر لودھی کا مصروف شیڈول؟ صرف دو گھنٹے نیند پر صارفین کے دلچسپ تبصرے

 Aug 10, 2025 03:44 PM |
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی دوبارہ ملاقاتیں؟ مداحوں کی شدید تنقید

 Aug 10, 2025 12:40 PM |

دہشت گرد اور قومی مفادات

 Aug 10, 2025 02:01 AM |
سوئس سسٹم

 Aug 10, 2025 01:37 AM |
ہمیں معاف رکھیں !!

Aug 10, 2025 01:27 AM |

