شمالی اور جنوبی وزیرستان میں کرفیو نافذ

ڈپٹی کمشنر شمالی وزیرستان نے نوٹیفکیشن جاری کردیا، جس میں کہا گیا ہے کہ اس دوران عوام سڑکوں سے دور رہیں

مبشر اسلام August 08, 2025
(فوٹو: فائل)
شمالی وزیرستان:

خیبرپختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان میں 9 اگست کی صبح 5 بجے سے سوموار 10 اگست کی شام 7 بجے اور جنوبی وزیرستان کی تحصیل برمل میں 9 اگست کو کرفیو نافذ کر دیا گیا اور ڈپٹی کمشنر نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔

شمالی وزیرستان کے ضلع بھر میں کرفیو کے نفاذ سے متعلق جاری نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ کرفیو کے دوران عوام سڑکوں سے دور رہیں۔

کرفیو کے حوالے سے کہا گیا کہ اس دوران سیکیورٹی فورسز کی نقل و حمل رہے گی اور کرفیو کا مقصد فورسز کی نقل و حمل کے دوران شرپسندوں کی کسی بھی کارروائی میں شہریوں کی جانوں اور سیکورٹی فورسز کو محفوظ بنانا ہے۔

مزید بتایا گیا کہ اس دوران صرف ناگزیر صورت میں متعلقہ ضلعی یا سیکیورٹی فورسز حکام کی اجازت سے اصل شناختی دستاویزات پیش کرنے پر نقل و حرکت کی اجازت دی جائے گی۔

جنوبی وزیرستان میں 9 اگست کو کرفیو

دوسری جانب ڈپٹی کمشنر کی سفارش پر 9 اگست 2025(بروزہفتہ) کو صبح 6 بجے سے شام 7 بجے تک ضلع جنوبی وزیرستان لوئر کی تحصیل برمل میں کرفیو نافذ رہے گا۔

نوٹیفکیشن میں بتایا گیا کہ کرفیو کے دوران ہر قسم کی نقل و حرکت پر مکمل پابندی ہوگی اور مذکورہ حدود میں تمام بازاراورمارکیٹس بند رہیں گے۔

شہریوں سے کہا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل راستوں پر داخلہ سختی سے منع ہے:

▪ خمرنگ-رغزئی - شولام تا وانا
▪وانا-تیارزہ گیٹ-کرب کوٹ-تنائی - عزیز آباد چوک تا درگئی پل

انتظامیہ کی جانب سے اہم ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ صرف ایمرجنسی کی صورت میں پولیس یا سیکیورٹی فورسز کی اجازت کے ساتھ، شناختی کارڈ اور کاغذات جمع کروا کر سفر جاری رکھا جا سکتا ہے۔

اسی طرح سیکیورٹی فورسز کی گاڑی دیکھ کر گاڑی کو 100 میٹر فاصلے پر سڑک سے نیچے اتار لیا جائے۔
