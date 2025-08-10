کونسا وٹامن سُپر وٹامن کہلاتا ہے؟

سُپر وٹامن" کی اصطلاح سائنسی طور پر کوئی باضابطہ درجہ بند نہیں ہے، لیکن عام طور پر وٹامن ڈی کو یہ لقب دیا جاتا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ وٹامن ڈی صرف ہڈیوں اور کیلشیم کے لیے نہیں بلکہ مدافعتی نظام کو بھی مضبوط کرتا ہے۔
اس کے علاوہ وٹامن ڈی دل، دماغ اور پٹھوں کی صحت میں بھی کردار ادا کرتا ہے اور کئی کینسرز، ذیابیطس اور ڈپریشن کے خطرے کو کم کرنے سے بھی جوڑا جاتا ہے۔
مزید برآں سب سے خاص بات یہ کہ اس وٹامن کو ہمارا جسم خود بھی سورج کی روشنی کی مدد سے بنا سکتا ہے۔
تاہم واضح رہے کہ کچھ ماہرین وٹامن بی 12 کو بھی "سُپر وٹامن" کہتے ہیں کیونکہ یہ اعصاب، خون اور توانائی کے لیے لازمی ہے اور اس کی کمی سنگین مسائل پیدا کر سکتی ہے۔