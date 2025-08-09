بابائے قوم سے والہانہ محبت، کراچی کے شہری نے مزار قائد کا ماڈل تیار کرلیا

دیدہ زیب ماڈل میں مزارکےسفید سنگِ مرمرکا گنبد،چاروں اطراف کےداخلی دروازوں کواصل شکل میں پیش کیا گی اہے

آفتاب خان August 09, 2025
facebook whatsup
فوٹو فائل

بابائےقوم قائداعظم محمد علی جناح سے والہانہ محبت رکھنے والے کراچی ہنرمند شہری نے 8 ماہ کی محنت شاقہ کے بعد مزار کا ہوبہو ڈیزائن تیارکرلیا۔

دیدہ زیب ماڈل میں مزارکےسفید سنگِ مرمرکا گنبد،چاروں اطراف کےداخلی دروازوں کواصل شکل میں پیش کیاگیاہے۔ مزار کے گرد واقع خوبصورت پارک، سبزہ زار کو بھی بڑی باریکی سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

تیاری میں لکڑی، چیپ بورڈ، پلائی، لاثانی، پلاسٹک اور لوہے کا استعمال کیا گیا ہے۔ ماڈل مختلف اقسام کی نصب ایل ای ڈی لائٹس رات کوروشن ہونےسےاصل مزارکی طرح جگمگا اٹھتا ہے،14اگست پرلسبیلہ چوراہے پرنمائش کے لیے رکھا جائےگا۔

حق نوازعرف اکوپینٹر کا کہنا ہے کہ مزارقائد کی بناوٹ اس قدرپیچیدہ ہےکہ اس کی نقل تیارکرنا بہت ہی مشکل کام ہے،ماڈل کی تیاری میں دستیاب نقشوں،تصاویراورپیمائش سے رہنمائی لی۔

حق نواز کراچی کے علاقے لسیبلہ کے رہائشی ہیں اور وہ کئی برسوں سے مزار قائد کا ماڈل تیار کررہے ہیں تاہم اس کو حتمی شکل رواں سال پہنائی ہے۔

اکوپینٹرکے مطابق رواں سال تیار ہونے والے ماڈل میں داخلی وخارجی دروازوں، باب جناح، باب قائدین، باب تنظیم، باب امام، باب اتحاد کی تیاری شامل ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ کراچی کے دیگرشہریوں کی طرح وہ جب بابائے قوم کے مزارپرقومی تہواروں پرجاتے تھے، اس وقت کسی لمحےان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ مزارقائد کا ہوبہوماڈل ڈیزائن کریں۔

حق نوازکے مطابق مزارقائد کے ماڈل کی تیاری میں انھیں 8 ماہ کا عرصہ لگا،اس دوران بانی پاکستان کے مزارکے ماڈل پرکام کے دوران وہ کئی مرتبہ تیکنیکی طورپیچیدگیوں کا بھی شکار ہوئے،ان الجھنوں کودورکرنےکے لیے وہ اس دورانیے میں 15سےزائد مرتبہ مزارقائد گئے اوردوبارہ ہرپہلو سے مزار قائد کی تعمیرات کا جائزہ لیا کیونکہ پینٹنگزکی سوجھ بوجھ رکھنے کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ مزارقائد کی تعمیرات عام تعمیرقطعی نہیں ہے بلکہ اس کے پس پردہ بہت زیادہ سوچ اورمہارت کارفرما ہے۔

اُن کے مطابق بانی پاکستان کے مزارکے 61 ایکٹر رقبے کو ایک محدود شکل میں ماڈل میں سمونا ایک کٹھن کام تھا، ابتدا میں انھیں یہ کام کسی تصویرکوپینٹ کرنے جتنا آسان لگ رہاتھا، تاہم جب عملی طورپرجس وقت ماڈل کے ڈھانچےکی تیاری کا آغازکیا،تب انھیں اندازہ ہواکہ مزارقائد کی بناوٹ اس قدرپیچیدہ ہےکہ اس کی نقل تیارکرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔

ہنرمند شہری کے مطابق یہ ماڈل انھوں نےکئی ماہ کی محنت اورتحقیق کے بعد تیارکیا ہے،جس کے لیے انھوں نے مزار کے دستیاب نقشوں، تصاویراورپیمائش سے رہنمائی لی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار

فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار

 Aug 10, 2025 03:56 PM |
ساحر لودھی کا مصروف شیڈول؟ صرف دو گھنٹے نیند پر صارفین کے دلچسپ تبصرے

ساحر لودھی کا مصروف شیڈول؟ صرف دو گھنٹے نیند پر صارفین کے دلچسپ تبصرے

 Aug 10, 2025 03:44 PM |
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی دوبارہ ملاقاتیں؟ مداحوں کی شدید تنقید

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی دوبارہ ملاقاتیں؟ مداحوں کی شدید تنقید

 Aug 10, 2025 12:40 PM |

رائے

دہشت گرد اور قومی مفادات

دہشت گرد اور قومی مفادات

 Aug 10, 2025 02:01 AM |
سوئس سسٹم

سوئس سسٹم

 Aug 10, 2025 01:37 AM |
ہمیں معاف رکھیں !!

ہمیں معاف رکھیں !!

Aug 10, 2025 01:27 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں ٹریفک حادثے کے بعد 7 ڈمپر نذر آتش کرنے پر 2 مقدمات درج، دہشت گردی کی دفعات شامل

Express News

ڈمپر حادثے کے بعد احتجاج کرنے والے شہریوں کیخلاف ہی مقدمہ درج کردیا گیا، آفاق احمد

Express News

ڈمپر حادثے میں بہن بھائی کی ہلاکت، واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی

Express News

کراچی: گھر کا زینہ گرنے سے ملبے تلے دب کر خاتون جاں بحق

Express News

بابائے قوم سے والہانہ محبت، کراچی کے شہری نے مزار قائد کا ماڈل تیار کرلیا

Express News

کراچی میں رواں سال کے 7 ماہ کے دوران ٹریفک حادثات میں 546 شہری جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو