نیوزی لینڈ میں یوم آزادی کی تقریب، کیوی وزیراعظم کرسٹوفر لکسن کی شرکت

AUCKLAND, NEW ZEALAND:
نیوزی لینڈ میں یوم آزادی پاکستان کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیاگیا، جس میں نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لکسن نے خصوصی شرکت کی اور پاکستان کو 79 ویں یوم آزادی پر مبارک باد پیش کی اور دونوں ممالک کے درمیان طویل عرصے سے قائم مضبوط اور دوستانہ تعلقات کو اجاگر کیا اور پاکستانی برادری کی نیوزی لینڈ کی ترقی میں خدمات کو سراہا۔
نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں پاکستان کے یوِ آزادی کی شان دار تقریب میں وزیراعظم کرسٹوفر لکسن نے شرکت کی، اس موقع پر وزیر برائے ایتھنک کمیونٹیز مارک مچل، قائدِ حزب اختلاف اور سابق وزیرِاعظم کرس ہپکنز، نیوزی لینڈ میں پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل عزیز احمد اور دیگر متعدداراکینِ پارلیمان بھی موجود تھے۔
تقریب میں شریک تقریباً ایک ہزار کیوی پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لکسن نے پاکستان کو 78ویں جشن آزادی پر مبارک باد پیش کی اور خطاب میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان طویل عرصے سے قائم مضبوط اور دوستانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔
نیوزی لینڈ کے وزیراعظم نے کیوی پاکستانی برادری کی نیوزی لینڈ کی ترقی میں خدمات کو سراہا۔
قائدِ حزبِ اختلاف اور سابق وزیرِاعظم کرس ہپکنز نے بھی اپنے خطاب میں کیوی پاکستانی کمیونٹی کے کردار اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے تعلقات کی مضبوطی کو سراہا۔
اس سے قبل نیوزی لینڈ کی قیادت کی موجودگی میں پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل عزیز احمد نے پرچم کشائی کی اور وزیراعظم سمیت دیگر معزز مہمانوں کو اجرک کے روایتی تحائف پیش کیے۔
پاکستان ایسوسی ایشن آف نیوزی لینڈ کے صدر ڈاکٹر آصف خان نے اپنے خطاب میں تنظیم کی اہم سرگرمیوں اور آئندہ منصوبوں کا ذکر کیا اور دونوں حکومتوں سے باہمی مفاد کے لیے اسٹریٹجک شراکت داری قائم کرنے پر زور دیا۔
تقریب میں پرچم کشائی کے ساتھ ساتھ مشاعرے، ثقافتی پروگرام، ویڈیو نمائشیں اور ملی اور حب الوطنی کے نغمے بھی شامل تھے۔
پاکستان ایسوسی ایشن آف نیوزی لینڈ کی نئی انٹرایکٹو ویب سائٹ کا بھی اجرا کیا گیا، اس موقع پر نیوزی لینڈ کے وزیرِاعظم کی پاکستان کے یومِ آزادی کی تقریب میں شرکت کو پاکستان کے خصوصی خیرسگالی کے پیغام کے طور پر دیکھا گیا۔
آکلینڈ میں منعقدہ یہ تقریب پاکستان ایسوسی ایشن آف نیوزی لینڈ نے پاکستان ہائی کمیشن، نیوزی لینڈ کی وزارت برائے ایتھنک کمیونٹیز اور آکلینڈ میں مقیم متعدد پاکستانی کاروباری اداروں کے تعاون سے منعقد کی اور یہ تقریب ان متعدد اعلیٰ سطح کے پروگرامز کا حصہ تھی جو پاکستان کے یومِ آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں نیوزی لینڈ کے مختلف شہروں میں منعقد کیے جا رہے ہیں۔