کویت کا خیبرپختونخوا سیلاب پر اظہار افسوس، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی

کویتی وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اور پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ، انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس

ویب ڈیسک August 16, 2025
فوٹو فائل

کویت نے پاکستان میں ہونے والی سیلاب کی تباہ کاریوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ہر ممکن تعاون کی پیش کش کی ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کو آج کویت کے وزیر خارجہ عبداللہ الیاحیٰ کی کال موصول ہوئی۔

جس میں حالیہ سیلاب سے ہونے والے نقصان پر افسوس کااظہارکرتے ہوئے  ہر ممکن تعاون کی پیشکش کی۔

ترجمان دفترخارجہ کے مطابق کویتی وزیر خارجہ نے کویت کے ولی عہد  صباح الخالد الصباح کی طرف سے شمالی پاکستان میں حالیہ سیلابوں کے باعث جانی و مالی نقصان پر گہری تعزیت کا اظہار کیا۔

انہوں نے کہا کہ کویت کی حکومت اور بھائی چارے کے جذبے سے سرشار عوام پاکستان کے اس مشکل وقت میں ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں۔

نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ نے کویت کی یکجہتی پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنما اس ماہ کے آخر میں جدہ میں منعقدہ او آئی سی وزرائے خارجہ اجلاس میں ملاقات کے منتظر ہیں۔

واضح رہے کہ خیبرپختونخوا میں آنے والے سیلاب کے نتیجے میں اب تک 308 افراد جاں بحق ہوچکے ہیں جبکہ درجنوں لاپتہ اور سیکڑوں املاک مکمل تباہ ہوچکی ہیں۔
