کراچی: فائرنگ کے مختلف واقعات میں دو افراد جاں بحق

متوفیوں کی شناخت 25 سالہ دلدار اور 30 سالہ آصف علی کے نام سے کی گئی

اسٹاف رپورٹر August 17, 2025
facebook whatsup

کراچی کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں دو افراد جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق کورنگی کے علاقے ڈھائی نمبر سیکٹر 41 کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہوگیا جس کی لاش چھیپا کے رضا کاروں نے ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال پہنچائی جہاں اس کی شناخت 25 سالہ دلدار کے نام سے کی گئی۔

اس حوالے سے قائم قام ایس ایچ او زمان ٹاؤن عدیل افضال نے بتایا کہ واقعہ دو برادریوں کے درمیان جاری دیرینہ دشمنی کا شاخسانہ معلوم ہوا ہے ۔ مقتول کو موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فائرنگ کا نشانہ بنایا تھا جبکہ مقتول کورنگی میں قائم آنکھوں کے اسپتال میں کینٹن چلاتا تھا۔

پولیس نے مقتول کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا جس میں متعدد افراد کو نامزد کیا گیا ہے اور اس حوالے سے پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔

دریں اثنا پاک کالونی کے علاقے میں منگھوپیر روڈ پرانا گولیمار ماربل اسٹریٹ کے قریب فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہوگیا۔

مقتول کی لاش چھیپا ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال لیجائی گئی۔

ایس ایچ او پاک کالونی کے مطابق مقتول کی شناخت 30 سالہ آصف علی کے نام سے کی گئی جبکہ زخمی ہونے والے 35 سالہ رضوان کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے جبکہ ابتدائی طور پر واقعہ ذاتی رنجش کی بنا پر پیش آنے کا بتایا جا رہا ہے جس کی مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہے ۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں بارش کے بعد بڑے سرکاری اسپتالوں میں بارش کا پانی جمع، آپریشن ملتوی

Express News

کراچی میں بارش کے دوران حادثات میں 15 اموات، 2 سگے بھائی بھی کرنٹ لگنے سے جاں بحق

Express News

کراچی کو بارش کے بعد آفت زدہ علاقہ قرار دے کر ٹیکسز کو معاف کیا جائے، ایم کیو ایم

Express News

کراچی بارش، سندھ حکومت کی کے الیکٹرک کو بجلی فوری بحال کرنے کی ہدایت

Express News

سندھ حکومت کا مزید بارش کے پیش نظر کراچی میں آج تعطیل کا اعلان

Express News

کراچی بارش،کامران ٹیسوری کامتاثرہ افرادکیلیےگورنر ہاؤس کےدروازے کھولنےکا اعلان،ایمرجنسی سیل بھی قائم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو