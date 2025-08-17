سیاسی قیادت مذاکرات کے ذریعے اپنے اختلافات ختم کریں، چیئرمین سینیٹ

چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے ایک بار پھر سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کے ذریعے اختلافات ختم کرنے اور اتحاد کا مشورہ دیا ہے۔
لاہور میں منعقد سیمینا سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ وارث میر انقلابی اور جمہوری شخصیت تھے، جیل سے رہائی پر انہوں نے تلخی ختم کردی تھی۔
انہوں نے کہا کہ آج بھی کہتا ہوں سیاسی قیادت مذاکرات کے ذریعے اپنے اختلافات ختم کریں۔
سیاسی قیادت مذاکرات کے ذریعے اختلافات ختم کریں، چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی#ExpressNews #LatestNews #YousafRazaGillani #ChairmanSenate #Politics #Negotiations #LatestUpdates #Pakistan pic.twitter.com/m2oG4zk6JA
— Express News (@ExpressNewsPK) August 17, 2025
یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ ہماری عسکری سیاسی قیادت نے بھارت کو بھرپور جواب دیا، اس سے پہلے ہم نے بھارت کو امن کی پیشکش کی اور مذاکرات کی دعوت دی۔
سیاسی اور عسکری قیادت ملکی سلامتی کے کندھے سے کندھا ملائے کھڑی ہے۔