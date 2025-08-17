خیبرپختونخوا کے سیلاب متاثر افراد کی دل کھول کر مدد کریں، مولانا طارق جمیل کی اپیل

خیبرپختونخوا میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بڑی تباہی آئی ہے، اپنے متاثرہ بہن بھائیون کی مدد کریں، مبلغ

عامر خان August 17, 2025
فوٹو: انسٹاگرام

معروف مبلغ مولانا طارق جمیل نے خیبرپختونخوا میں سیلاب سے متاثر ہونے والوں کی دل کھول کر مدد کی اپیل کی ہے۔

کراچی کے نجی ہوٹل میں منعقدہ ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے مولانا طارق جمیل نے کہا کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرکے ہم دنیا وآخرت میں  کامیابی حاصل کرسکتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ موسمی حالات میں تبدیلیوں کے سبب خیبر پختونخواہ میں بڑی تباہی آئی ہے۔اپنے مصیبت ذدہ بھائیوں کی مدد کریں۔

تقریب میں قومی کرکٹرز سرفراز احمد، عبدالرزاق، کامران اکمل اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔

مولانا طارق جمیل نے کہا کہ 1982 سے تبلیغ حج اور عمرہ کے لیے سفر کررہا ہوں، پہلی مرتبہ فلائٹس کینسل ہونے کی وجہ سےکراچی نہیں آسکا۔

اُن کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا رابطے کا مؤثر پلیٹ فارم ہے اور اس کے مثبت استعمال کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ ہمیں نوجوانوں کے اندر اس رجحان کو پروان بھی چڑھانا ہے۔

انہوں نے کہا کہ زندگی ایک امانت یے اس کی قدر کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں۔ آج دنیا میں انسان ایسی زندگی گزار رہا ہے جیسے اُس کا کوئی رب نہیں وہ وہ مرضی کے مطابق زندگی گزارے، یہ عام تاثر بن چکا ہے.آج کل دہریت کا ذہن عام بنا ہوا ہے، جس کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے۔

انہوں نے کہا کہ انسانوں کو مدد کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کو پکاریں ، رب ہی مسائل حل کرنے والا ہے۔کوئی شخص عقل سے مال نہیں بناسکتا ہے، رزق میں ترقی رب کی رضا مندی سے ملتی ہے۔

مولانا طارق جمیل نے کہا ہے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات  کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، یہ ہی دنیا وآخرت میں کامیابی کاراستہ ہے۔

انہوں نے کہا کہ موسمی حالات میں تبدیلیوں کے سبب خیبر پختونخوا میں بڑی تباہی آئی ہے، اپنے مصیبت ذدہ بھائیوں کی مدد کریں۔
