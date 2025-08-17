جنوبی افریقا کے نوجوان بلے باز نے ویرات کوہلی کا ریکارڈ توڑ دیا

جنوبی افریقا کے نوجوان بلے باز ڈیوالڈ بریویس نے آسٹریلیا کے خلاف ٹی20 سیریز میں بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور مایہ ناز بلے باز ویرات کوہلی کا ریکارڈ توڑ دیا۔
آسٹریلیا کے خلاف تین میچوں کی سیریز میں مہمان ٹیم جنوبی افریقہ کو دلچسپ مقابلے کے بعد 1-2 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تاہم نوجوان بلے باز ڈیوالڈ بریویس نے پے در پے ریکارڈز بنا کر اپنے تابناک مستقبل کی نوید سنا دی۔
ڈیوالڈ بریویس نے آسٹریلیا کے خلاف تیسرے ٹی20 میں 26 گیندوں پر 6 چھکوں اور ایک چوکے کی مدد سے 53 رنز کی اننگز کھیلی تھی تاہم انہوں نے اپنی نصف سنچری صرف 22 گیندوں پر مکمل کی تھی اور ریکارڈ بھی اپنے نام کرلیا۔
جنوبی افریقہ کے نوجوان بلے باز نے تینوں میچوں میں مجموعی طور پر 14 چھکے لگائے اور آسٹریلیا کے خلاف ان کی سرزمین میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے کھلاڑی بن گئے۔
قبل ازیں یہ ریکارڈ بھارت کے ویرات کوہلی کے پاس تھا جنہوں نے آسٹریلیا کے خلاف 10 میچوں میں 12 چھکے لگائے تھے تاہم ڈیوالڈ بریویس نے صرف 3 میچوں میں یہ ریکارڈ توڑ دیا۔
ڈیوالڈ بریویس نے آسٹریلیا کے خلاف آسٹریلیا کی سرزمین میں کم میچوں میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ بنایا۔
جنوبی افریقہ کے 22 سالہ بلے باز نے اس سے قبل دوسرے ٹی20 میں 56 گیندوں پر 12 چوکوں اور 8 چھکوں کی مدد سے آؤٹ ہوئے بغیر 125 رنز کی انفرادی اننگز کھیل کر اپنے کیریئر کے دوسرے ہی میچ میں سنچری بنانے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔
ڈیوالڈ بریویس اپنے ڈیبیو میچ میں متاثرکن کارکردگی دکھانے میں ناکام ہوئے تھے اور صرف دو رنز بنا پائے تھے تاہم دوسرے اور تیسرے میچ میں اپنے جارحانہ انداز سے مخالف ٹیم پر اپنی دھاک بٹھا دی۔