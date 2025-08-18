کراچی میں کالی گھٹائیں برس پڑیں، مختلف علاقوں میں بونداباندی کا سلسلہ جاری

کراچی:
شہر قائد میں کالی گھٹائیں برس پڑیں، جس کے باعث مختلف علاقوں میں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بونداباندی کا سلسلہ جاری ہے، جس نے شہریوں کو گرمی سے نجات دلا دی ہے۔
تفصیلات کے مطابق، گلشن حدید، کلفٹن، ملیر، ایئرپورٹ، شارع فیصل، اور گلشن اقبال میں ہلکی بونداباندی کا سامنا ہے۔
اس کے علاوہ، محمود آباد، منظور کالونی، ڈیفنس، اور صدر کے علاقے بھی بارش کی زد میں ہیں۔
کراچی کے دیگر علاقوں جیسے کورنگی، ابوالحسن اصفہانی روڈ، یونیورسٹی روڈ اور اسکیم 33 میں بھی بونداباندی جاری ہے، جس سے شہریوں نے گرمی سے کچھ راحت محسوس کی ہے۔
شہر میں درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 76 فیصد تک پہنچ گیا ہے۔
کراچی میں اس وقت دس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، جس نے موسم کو مزید خوشگوار بنا دیا ہے۔