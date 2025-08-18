سعودی قیادت کا پاکستان میں سیلاب سے قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار

سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور اس مشکل وقت میں ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، مکتوب

ویب ڈیسک August 18, 2025
اسلام آباد:

سعودی قیادت نے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کن صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور سیلاب میں بہہ کر جاں بحق ہونے والی سینکڑوں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔

خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے صدر مملکت آصف علی زرداری کو بھیجے گئے مکتوب میں سعودی قیادت نے پاکستان کے عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔

سعودی قیادت نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔

انہوں نے سیلاب متاثرین کے لیے سعودی عرب کی جانب سے بھرپور امداد کی پیشکش بھی کی، تاکہ پاکستان کے عوام اس قدرتی آفات سے نمٹنے میں مزید مشکلات کا سامنا نہ کریں۔

مکتوب میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور اس مشکل وقت میں ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔

سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہے اور اس بار بھی دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کا بھرپور اظہار کیا گیا ہے۔

سعودی قیادت نے پاکستانی عوام کی حفاظت اور استحکام کے لیے اپنی دعائیں بھی پیش کیں، اور امید ظاہر کی کہ پاکستان اس قدرتی آفات سے جلدی کامیابی کے ساتھ نکل آئے گا۔
