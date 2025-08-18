کراچی، فائرنگ کے مختلف واقعات میں 4 افراد زخمی

کراچی:
شہر قائد کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں 4 افراد زخمی ہوگئے ہیں، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کردیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق مومن آباد سیکٹر 10 کے نجی پٹرول پمپ کے قریب 40 سالہ نادر خان ولد ظفر خان اندھی گولی لگنے سے زخمی ہوگیا۔
زخمی کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جارہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
پی آئی بی کالونی عسکری پارک کے قریب ذاتی جھگڑے کے دوران 60 سالہ یاسین ولد اسلم فائرنگ سے زخمی ہوگیا۔
زخمی کو فوری طور پر آغا خان اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کی حالت مستحکم ہے۔ پولیس حکام نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔
سرجانی ٹاؤن عبداللہ موڑ کے قریب فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہوگیا، جسے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔
مائی کلاچی روڈ پر فائرنگ سے ایک اور شخص زخمی ہوگیا جسے سول اسپتال منتقل کیا گیا۔