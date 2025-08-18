ہمیں فیصلہ کن انداز میں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی ضرورت ہے، صدر مملکت

اگست سے اکتوبر تک پاکستان بھر میں 4 کروڑ 10 لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے، مون سون شجر کاری مہم پر پیغام

ویب ڈیسک August 18, 2025
اسلام آباد:

صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ہمیں فیصلہ کن انداز میں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی ضرورت ہے۔

مون سون شجر کاری مہم کے موقع پر پیغام میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ شجر کاری مہم پاکستان کے محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے، درخت لگانا ہر شہری کا قومی فریضہ ہے۔ آج ہم ملک گیر شجر کاری مہم کا آغاز ایسے وقت کر رہے ہیں جب پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے شدید خطرات لاحق ہیں، اس سال اگست سے اکتوبر تک پاکستان بھر میں 4 کروڑ 10 لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔

 صدرِ مملکت نے کہا کہ درخت ماحول کیلئے زندگی کی علامت اور موسمیاتی تبدیلی کے خلاف سب سے مضبوط ڈھال ہیں، قوم کی ترقی جنگلات اور قدرتی ماحول کے تحفظ پر منحصر ہے، جنگلات کی کٹائی، درجہ حرارت میں اضافہ اور بار بار آنے والے سیلاب لاکھوں زندگیاں متاثر کر رہے ہیں۔

آصف علی زرداری نے مزید کہا کہ شہری سرسبز، صاف اور خوشحال پاکستان کے لیے پودے لگائیں، ہر لگایا گیا درخت آفات کے خلاف ڈھال اور آئندہ نسلوں کے لیے زندگی کا ذریعہ ہے، حالیہ سیلاب اور بارشوں نے ملک کے مختلف حصوں میں تباہی مچائی، ہمیں گرین پاکستان پروگرام کو کامیاب بنانا چاہیے۔

صدر مملکت نےت مزید کہا کہ تمام اہل وطن شجر کاری مہم کے نیک مقصد میں اپنا حصہ ڈالیں، نوجوان تبدیلی کے سفیر بن کر شجر کاری مہم کی قیادت کریں، کسان درخت لگا کر اپنی فصلوں اور ماحول کی حفاظت کرسکتے ہیں، میڈیا، سول سوسائٹی، کمیونٹی رہنما اور علماءعوام کو اس قومی فریضے کی حمایت کے لیے متحرک کریں۔
