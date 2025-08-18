مودی سرکار کو مسلسل ہزیمت کا سامنا، پاک بھارت جنگ سے متعلق امریکی وزیر خارجہ کا اہم بیان سامنے آگیا

ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان  سیز فائر سے متعلق کیا پیش رفت ہورہی ہے، مارکو روبیو

ویب ڈیسک August 18, 2025
پاکستان کی بہترین سفارت کاری کی بدولت بھارت کو مسلسل ہر محاذ پر ہزیمت کا سامنا ہے جب کہ امریکی وزیر خارجہ کا پاک بھارت جنگ بندی سے متعلق اہم بیان سامنے آگیا۔

غیر ملکی  ٹی وی چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں امریکی وزیرِ خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکا بھارت اور پاکستان کی صورتحال کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کر رہا ہے، سیز فائر کوبرقرار رکھنا ایک مشکل عمل ہے جو اکثر جلد ٹوٹ جاتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان  سیز فائر سے متعلق کیا پیش رفت ہورہی ہے۔

امریکی وزیر خارجہ کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کہ صدر ٹرمپ متعدد بارسیز فائر سے متعلق بیانات دے چکے ہیں۔ 

دوسری جانب بھارتی حکومت نے  شرمندگی سے بچنے کیلئے  سیز فائر کے حوالے سے امریکی کردار کی نفی کی۔

بھارتی وزیراعظم نے  پارلیمنٹ میں جھوٹا بیان دیا کہ کسی غیر ملکی رہنما نے بھارت کو ’آپریشن سندور‘ روکنے کا نہیں کہا۔
