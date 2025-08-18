پاکستان کی بہترین سفارت کاری کی بدولت بھارت کو مسلسل ہر محاذ پر ہزیمت کا سامنا ہے جب کہ امریکی وزیر خارجہ کا پاک بھارت جنگ بندی سے متعلق اہم بیان سامنے آگیا۔
غیر ملکی ٹی وی چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں امریکی وزیرِ خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکا بھارت اور پاکستان کی صورتحال کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کر رہا ہے، سیز فائر کوبرقرار رکھنا ایک مشکل عمل ہے جو اکثر جلد ٹوٹ جاتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر سے متعلق کیا پیش رفت ہورہی ہے۔
امریکی وزیر خارجہ کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کہ صدر ٹرمپ متعدد بارسیز فائر سے متعلق بیانات دے چکے ہیں۔
دوسری جانب بھارتی حکومت نے شرمندگی سے بچنے کیلئے سیز فائر کے حوالے سے امریکی کردار کی نفی کی۔
بھارتی وزیراعظم نے پارلیمنٹ میں جھوٹا بیان دیا کہ کسی غیر ملکی رہنما نے بھارت کو ’آپریشن سندور‘ روکنے کا نہیں کہا۔