میانمار میں 2021 کی فوجی بغاوت کے بعد پہلے عام انتخابات کا اعلان کردیا گیا

میانمار میں 2021 کی فوجی بغاوت کے بعد اگلے عام انتخابات کا آغاز 28 دسمبر 2025 کو متوقع ہیں، جس کا اعلان ریاستی ٹیلی ویژن اور یونین الیکشن کمیشن نے کیا ہے۔
یاد رہے کہ یہ میانمار میں 2021 کی فوجی بغاوت کے بعد ہونے والا پہلا عام انتخاب ہوگا، جسے ناقدین جعلی اور انتہا پسندانہ طاقت کے تسلسل کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔
خبر رساں ایجنسی کے مطابق نیو پلان کے تحت انتخابات مرحلہ وار دسمبر سے جنوری تک مختلف مراحل میں منعقد کیے جائیں گے، تاہم شناختی طور پر محفوظ اور تنازع سے پاک ماحول نہ ہونے کے باعث متعلقہ تاریخیں بعد میں جاری کی جائیں گی۔
رپورٹس کے مطابق انتخابات میں کل 55 جماعتیں رجسٹر ہیں، جن میں سے صرف نو جماعتیں ملک گیر مقابلے میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتی ہیں، جبکہ چھ جماعتیں اب بھی منظوری کے انتظار میں ہیں۔
علاوہ ازیں ایک عبوری انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ انتخابات 300 سے زائد حلقوں میں منعقد ہوں گے، حتیٰ کہ ان علاقوں میں بھی جہاں مسلح مخالف گروہ حکمرانی کرتے ہیں۔
خبر ایجنسی کے مطابق گزشتہ سال کی مردم شماری صرف 330 اضلاع میں سے 145 میں ہی مکمل کی جاسکی تھی، جس کی وجہ سے انتخابی اندراجاتی عمل کو تنقید کا سامنا ہے۔
ان انتخابات کو عالمی برادری نے بڑے تحفظات کے ساتھ دیکھا ہے۔ پچھلے ماحول اور میڈیا پابندیوں کے پیشِ نظر انتخابات کو آزاد، شفاف یا منصفانہ قرار دینا مشکل دکھائی دیتا ہے، خاص طور پر جب کہ بڑے اپوزیشن لیڈرز، بشمول آنگ سان سوچی، قید میں ہیں اور ان کی جماعت کو منسوخ کردیا گیا ہے۔
مزید برآں سیکیورٹی کی خراب صورتحال اور خانہ جنگی، انتخابی ماحول کے استحکام میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ بہت سے علاقے فوج کے کنٹرول سے باہر ہیں اور وہاں مزاحمتی یا نسلی مسلح گروہوں کا تسلط ہے۔