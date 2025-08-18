کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق کراچی میں دن بھر شدید حبس اور گرمی کے بعد شام کو مختلف علاقوں میں بادل برسے جس کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔
کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن، گلشن معمار سمیت مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی تاہم بادل پیش گوئی کے مطابق کھل کر نہیں برسے۔
بارش کے بعد گرمی کی شدت میں کمی تو ہوئی تاہم حبس کی صورت حال برقرار ہے۔
گوگل ویدر کے مطابق کراچی میں پیر سے بدھ تک وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے جبکہ کل یعنی منگل کو بادل کھل کر برس سکتے ہیں۔