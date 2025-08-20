وہ چھ بڑی علامات جو آپ کے دل کی صحت کے خطرے کو ظاہر کرتی ہیں

سینے میں بھاری پن، جلن یا دباؤ جیسا احساس دل کے دورے کی سب سے بڑی علامت ہے

ویب ڈیسک August 20, 2025
ماہرین کے مطابق دل کی بیماری اکثر آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور شروع میں ہلکی علامات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مگر کچھ اہم وارننگ سگنلز ایسے ہیں جو واضح طور پر بتاتے ہیں کہ آپ کے دل کی صحت خطرے میں ہے۔

درج ذیل ایسی ہی 6 بڑی وارننگز تحریر کی جارہی ہیں:

1. سانس پھولنا

اگر آپ معمولی سی محنت یا آرام کی حالت میں بھی بار بار سانس پھولنے کا شکار ہوتے ہیں تو یہ دل کی کمزوری یا شریانوں کے بند ہونے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔

2. سینے میں درد یا دباؤ

سینے میں بھاری پن، جلن یا دباؤ جیسا احساس دل کے دورے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ یہ درد کبھی کندھے، بازو، گردن یا جبڑے تک بھی پھیل سکتا ہے۔

3. اچانک اور غیر معمولی تھکن

خاص طور پر خواتین میں یہ دل کی بیماری کی اہم علامت ہے۔ اگر آپ بغیر وجہ کے کمزوری اور تھکن محسوس کرتے ہیں، تو یہ دل کی ناکافی پمپنگ کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔

4. دل کی بے ترتیبی دھڑکن

دل کا بہت تیز یا بہت آہستہ دھڑکنا، یا بے قاعدگی سے دھڑکنا، ہارٹ اٹیک یا ہارٹ فیلیئر کا خطرہ ظاہر کر سکتا ہے۔

5. سوجن

پاؤں، ٹخنوں یا پیروں میں بار بار سوجن آنا دل کی کمزوری یا پانی جمع ہونے کی علامت ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی یہ گردوں کے دباؤ کی وجہ سے بھی دل کی بیماری کا اشارہ دیتا ہے۔

6. چکر آنا یا بے ہوشی

دماغ کو خون کی فراہمی کم ہونے سے چکر آ سکتے ہیں۔ یہ شریانوں کے تنگ ہونے یا دل کی کمزور پمپنگ کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔
