عامر خان پر ناجائز تعلقات اور بچہ پیدا کرنے کا الزام لگ گیا

عامر خان نے غیر ملکی صحافی جیسیکا ہائنس کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور ان سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا

ویب ڈیسک August 20, 2025
بالی ووڈ کے نامور اداکار عامر خان پر ان کے بھائی فیصل خان نے ایک عورت سے ناجائز تعلقات اور بچہ پیدا کرنے کا الزام عائد کردیا۔

فیصل خان نے ممبئی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران عامر خان اور اپنے پورے خاندان پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ فیصل خان نے اپنے بیانات میں کہا کہ ان کا خاندان منافق ہے اور عوام کے سامنے جھوٹ بول کر انہیں گمراہ کرتا رہا ہے۔

فیصل خان کا کہنا تھا کہ ان کے بارے میں جھوٹا تاثر پھیلایا گیا کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہیں، یہاں تک کہ ان کا زبردستی نفسیاتی معائنہ بھی کروانے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے مزید الزام لگایا کہ انہیں ذہنی بیماری کا بہانہ بنا کر نشہ آور دوائیں دی گئیں اور ایک سال تک گھر میں قید رکھا گیا۔

پریس کانفرنس کے دوران فیصل خان نے اپنے بھائی عامر خان پر بھی براہِ راست تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ عامر خان نے شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک غیر ملکی صحافی جیسیکا ہائنس کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور ان سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا۔

فیصل کا کہنا تھا کہ ان کی بہن نے اس پریس کانفرنس کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ فیصل خان نے اس موقع پر اپنے خاندان سے مکمل لاتعلقی کا اعلان کیا اور کہا کہ وہ والدین کی جائیداد میں اپنا کوئی حصہ نہیں رکھنا چاہتے، نہ ہی آئندہ عامر خان کے ساتھ رہیں گے یا ان سے کسی قسم کی مالی مدد قبول کریں گے۔

یہ پہلا موقع نہیں جب فیصل خان نے اپنے خاندان پر اس نوعیت کے الزامات لگائے ہوں۔ اس سے قبل بھی ایک انٹرویو اور سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے وہ اسی طرح کے دعوے کر چکے ہیں۔

فیصل خان کے ان بیانات پر عامر خان اور ان کے دیگر اہلِ خانہ نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کرتے ہوئے الزامات کو بے بنیاد، گمراہ کن اور تکلیف دہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فیصل کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ ماہرینِ طب کے مشورے سے فیصلے کیے گئے، مگر خاندان نے اس معاملے کو کبھی عوامی بحث کا حصہ نہیں بنایا۔ اعلامیے میں میڈیا سے اپیل کی گئی کہ یہ ایک خاندانی معاملہ ہے، اسے سنسنی خیز اور اشتعال انگیز انداز میں پیش نہ کیا جائے۔
